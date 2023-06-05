ДТП на чемпіонаті у Жніні, об'їзд Тухоли та надання назви площі у Торуні

2023-06-05, 12:17  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Під час недільного Чемпіонату світу з мотоводного спорту на озері Мале в Жніні зіткнулися два боліди. Постраждало двоє людей/фото: Tytus Żmijewski, PAP

Під час недільного Чемпіонату світу з мотоводного спорту на озері Мале в Жніні зіткнулися два боліди. Постраждало двоє людей/фото: Tytus Żmijewski, PAP

ДТП підчас мотоводного чемпіонату у Жніні, змагання перервано, об'їзна біля Тухоли та Площа 4 червня 1989 року у серці Торуня.

Під час недільного Чемпіонату світу з мотоводного спорту на озері Мале в Жніні зіткнулися два боліди. Постраждало двоє людей. Це гонщики з Італії та Словаччини, які брали участь у перегонах. Одного з них госпіталізували у важкому стані. Це Джузеппе Россі – багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Інцидент стався під час перегонів у найшвидшому класі, де човни можуть розвивати швидкість до 180 кілометрів на годину. Обставини аварії з'ясовує поліція. Змагання було перервано.

Виведе транспорт із центру та підвищить безпеку. Будують об’їзну дорогу біля Тухоли. 10-кілометрову трасу узгодили під час громадських консультацій. Тухольська об’їзна дорога омине місто з південного заходу і проведе транзитний рух від центру міста, мікрорайону Рудзький Міст та села Бладово. Вартість будівництва об’їзної дороги становить 126 мільйонів злотих.

Площа на перехресті вулиць Вали Ген. Сікорського та Алеї Солідарності в Торуні з неділі називається Площею 4 червня 1989 року. Рішення про надання назви прийняла міська рада Торуня. Нагадаємо, 4 червня минуло 34 роки від перших у повоєнній історії Польщі частково вільних виборів до Сейму та повністю вільних виборів до Сенату. «Солідарність» здобула ефектну перемогу.

Paweł Podkopaiev

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