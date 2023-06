Nietypowy gość w Ogrodzie Botanicznym UKW. Do centrum Bydgoszczy dotarł łoś! [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Krowa się topi! Takie interwencje to rzadkość, niemniej i na tego typu zgłoszenia służby są przygotowane. Do zdarzenia doszło w niedzielę (4 czerwca). Czytaj dalej »

Mężczyzna poinformował o wszystkim Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. – Ostatecznie łoszak sam opuścił ogród, przeskakując przez ogrodzenie od strony ul. Niemcewicza, dalej udał się w kierunku Bazyliki [pw. św. Wincentego à Paulo]. Łoś postanowił odpocząć na parkingu biblioteki UKW, teren zabezpieczono, a młodziak był pilnowany przez służby – relacjonują w mediach społecznościowych przedstawiciele Ogrodu. Wieczorem łoś bezpiecznie opuścił miasto. Łoś eurazjatycki to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych. W Polsce występuje jego podgatunek – łoś europejski. Jest on rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym. Jak informują pracownicy „botanika”, w przypadku spotkania dzikich zwierząt nie należy panikować, nie płoszyć ich, najlepiej się oddalić i zadzwonić pod numer tel. 52 58 59 888 – Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podobnie, kiedy spotkamy chore lub ranne zwierzę.

