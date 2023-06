Radni PiS o inwestycjach rządowych w Bydgoszczy. „Takiego wsparcia dotąd nie było”

Dwie osoby odniosły obrażenia w wypadku, do którego doszło na Jeziorze Małym w Żninie, podczas Motorowodnych Mistrzostw Świata. To zawodnicy z Włoch i… Czytaj dalej »

- Nie było do tej pory takiego wsparcia - mówili. Zapewniali, że ten kierunek zostanie utrzymamy. Konferencję w pobliżu dworca Bydgoszcz Zachód zorganizowali w ramach akcji „Trasa Dotrzymanego Słowa". - Budynek dworca Bydgoszcz-Zachód to kolejna inwestycja rządowa, która albo jest w Bydgoszczy sfinansowana, albo jest zrealizowana – mówił radny Jarosław Wenderlich. - 30 milionów złotych dotacji rządowej na realizację Bulwarów Brdy, 65 mln – na zajezdniaę, 39 mln – budowa delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, 348 mln dla szpitala Biziela, 296 mln zł – dla centrum leczenia dzieci w szpitalu im. Jurasza, ale też rząd lokuje środki w licznych programach społecznych – wymieniała radna Grażyna Szabelska. - Dzisiaj wiemy, że tylko rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje słowa – dodał radny Bogdan Dzakanowski.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.