Wmurowany kamień pod halę sportową w Kowalu. Politycy PiS przekazali również kolejną promesę

2023-06-03, 22:27 Agnieszka Marszał/Redakcja

W sobotę wmurowano kamień węgielny pod halę sportową w Kowalu. Budowę obiektu rozpoczęto pod koniec 2022 roku/fot: kowal.eu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości z regionu ruszyli w trasę dotrzymanego słowa. To nowa akcja partii rządzącej, która ma pokazać obiecane i zrealizowane inwestycje.

W sobotę (3 czerwca) w Kowalu posłanka Joanna Borowiak i Anna Gembicka – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi wmurowały kamień węgielny pod budowę hali sportowej. Prace rozpoczęły się tam już w grudniu.



– Za nami pnie się w górę kluczowa inwestycja w ostatnich latach dla Kowala. Powstaje dzięki dofinansowaniu z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład, to blisko 10 milionów złotych. To stanowi ponad 80% wartości całej inwestycji. Prawo i Sprawiedliwość w naszym okręgu jest na trasie dotrzymanego słowa także w innych miejscach. To chociażby obiecany w 2017 roku nowy dworzec PKP we Włocławku, już w tym roku będzie służył mieszkańcom – podkreśliła Joanna Borowiak.



Głos w tej sprawie zabrała również Anna Gembicka. – To jest niezwykle ważne, żeby pokazywać jakie były zapowiedzi, a jakie są efekty. Myślę, że w polityce najważniejsza jest wiarygodność.



Jak mówią politycy PiS akcja pod hasłem „trasa dotrzymanego słowa” ma pokazać, że promesy dla samorządów na inwestycje w ramach programu „Polski Ład” to nie były czeki bez pokrycia, jak twierdziła opozycja.