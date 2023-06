Dodatkowa praca bez opłat, własny kąt i dziedziczenie emerytury. PSL wygłosił postulaty w Nakle

2023-06-03, 17:58 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Koalicyjny komitet wyborczy PSL i Polski 2050 ogłosił trzy punktu swojego programu/fot: Elżbieta Rupniewska

Praca, która się opłaca, czyli zniesienie opodatkowania i składek zdrowotnych od dodatkowego zatrudnienia; własny kąt, czyli pomoc dla młodych ludzi, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie i dziedziczenie emerytur, czyli pomoc seniorom, którzy po śmierci współmałżonka często nie radzą sobie finansowo.

Te trzy punkty programu wyborczego Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi promował w Nakle nad Notecią poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Kurzawa. „Trzecia Droga” to nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego PSL i Polski 2050.



– Pierwszy punkt to jest praca, która się opłaca. To są kwestie związane z dodatkowymi opłatami od zatrudnienia ponad etat. Chodzi nam o to, żeby osoba, która podejmuje dodatkowe zatrudnienie, nie była obciążona dodatkowymi kosztami w postaci ubezpieczenia, opodatkowania tej dodatkowej pracy. Musimy promować pracowitość i jeżeli człowiek chce więcej pracować, to powinien również więcej zarabiać. Dlatego ta jego dodatkowa praca powinna być już pozbawiona jakieś dodatkowych opłat, ponieważ za swój pierwszy pierwotny etat płaci ZUS, czy innego rodzaju ubezpieczenia i podatki. Wobec tego każde dodatkowy zatrudnienie powinno być pozbawione takich dodatkowych opłat – mówił poseł Dariusz Kurzawa.



Drugim punktem programowym jest „własny kąt”, czyli dodatkowa pomoc dla młodych, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. PSL chce dofinansować wkład własny i wprowadzić nisko oprocentowany kredyt o wysokości dwóch procent. Jak podkreślił Dariusz Kurzawa, to pobudzi rynek budowlany, a ten jest ważną częścią gospodarki.



– Kolejny punkt, bardzo ważny dla naszych seniorów. Mimo różnych pomocowych programów ciężko jest się utrzymać z jednej emerytury. Zwłaszcza takim osobom, które stracą swojego partnera. Gdzie umiera mąż lub żona i jedno z małżonków zostaje samo z jedną emeryturą. My postujemy nie tylko o dziedziczenie emerytur, ale również inne rozwiązania. Właśnie w postaci emerytury bez podatku – dodał Dariusz Kurzawa



Działacze PSL-u zbierali podpisy poparcia pod inicjatywą ustawodawcą i zachęcali do wzięcia udziału w niedzielnym marszu w Warszawie.