Toruński dziennik „Nowości" odmówił publikacji plakatu-zaproszenia na marsz opozycji

2023-06-02, 18:12 Monika Kaczyńska/Redakcja

Politycy PO z Torunia informują, że lokalna gazeta odmówiła publikacji ogłoszenia o marszu 4 czerwca w Warszawie/fot. Monika Kaczyńska

Toruńskie „Nowości" powołały się na niezgodność z linią programową i odmówiły publikacji plakatu, na którym Platforma Obywatelska zaprasza na 4 czerwca na marsz do Warszawy - poinformowali podczas briefingu politycy tej partii. Gazeta swoją decyzję uzasadniła na piśmie.

– Nie wiem, czy to ogłoszenie w jakikolwiek sposób narusza czyjąś godność, czy jest w jakiś sposób agresywne, czy wykorzystujemy tutaj coś, co mogło budzić jakieś złe skojarzenia, złe emocje – mówi Jacek Gajewski, przewodniczący PO w Toruniu. – Myślę, że to też pokazuje, jak już wygląda ta kampania wyborcza, która się zaczęła, i jak może ona przebiegać, i do czego będą wykorzystywane lokalne media, które zmieniły szyld, które zostały w 2021 roku kupione przez Orlen.



– Zróbmy wszystko, chce dzisiaj za państwa pośrednictwem zaapelować do mieszkańców Torunia, żeby jesienią przywrócić elementarne standardy, standardy polegające na tym, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie od jesieni w opozycji, to jego reklamy wyborcze będą publikowane w każdym medium, w którym będą sobie tego życzyli – dodaje członek zarządu PO w Toruniu Grzegorz Karpiński.



Redaktor naczelny dzienników Polska Press w Bydgoszczy i Toruniu odpowiedział nam, że wszystko jest wyjaśnione w piśmie, które trafiło do polityków PO (pismo w załączniku).