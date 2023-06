Wszystko o sercu. W Bydgoszczy trwa XI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów

2023-06-02, 20:00 Agata Raczek/Redakcja

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki uczestniczył w otwarciu obrad XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Bydgoszczy/fot. Tomasz Grodzki/Facebook

Organizatorzy przygotowali program, który skupiony jest wokół aktualnych zagadnień, budzących szczególne kontrowersje i wymagających szerszych dyskusji. Wykłady zaproszonych gości dotyczą m.in.: chirurgii robotowej, transplantacji czy leczenia obrażeń klatki piersiowej.

– To jest chirurgia polegająca na kształtowaniu nowych dostępów, małoinwazyjnych i także urazy bojowe – mówi prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. – Te wszystkie tematy, o których mówię są aktualne ze względu na bieżącą sytuację i na postępy chirurgii klatki piersiowej, serca, na zabiegi, które się wykonuje na świecie, w Europie. Staramy się temu sprostać i dążyć do tego, aby w naszym kraju operację kardioterakochirurgiczne były wykonywane na podobnym poziomie, jak w wiodących ośrodkach światowych. I dlatego nasi eksperci – jest ich tu ponad 70, jeżeli chodzi o wykładowców, firmy farmaceutyczne – i osoby przedstawiające sprzęt, których jest ponad 40 – organizują oprócz różnego rodzaju wykładów, warsztaty techniczne, gdzie młodzi chirurdzy mogą się zapoznać ze sprzętem, wykonywać operacje na symulatorach.



Janusz Skalski jest kardiochirurgiem dziecięcym z Krakowa. Podkreśla, że wśród różnych specjalności medycznych, w Polsce kardiochirurgia dziecięca wybiła się na poziom międzynarodowy, światowy. – Jest bardzo ograniczona liczba pacjentów, której możemy świadczyć usługi na nieco niższym poziomie, niż wyspecjalizowane kliniki w Stanach Zjednoczonych. To jest grupa kilkoro, dosłownie, dzieci rocznie w skali kraju. Jeżeli to jest grupa kilkoro dzieci, to możemy zupełnie pominąć ten problem i powiedzieć, że wszystkie wady jesteśmy w stanie operować ze znakomitymi wynikami (...).



W wydarzeniu uczestniczy około 450 osób. Kongres w Operze Nova w Bydgoszczy potrwa do soboty (3 czerwca).



Więcej w relacji Agaty Raczek.