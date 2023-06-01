Холодильник біля вокзалу, опіка неповносправних, Велосипедна столиця Польщі

2023-06-01, 12:20 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Сьогодні розпочалися змагання за титул Велосипедної Столиці Польщі (jw)

В Александрові з'явився холодильник біля вокзалу, у Влоцлавку шукають опікунів для неповносправних та змагання за титул Велосипедної Столиці Польщі.

Відтепер біля вокзалу в Александрові Куявському працює соціальний холодильник. Ідея проста: забагато їжі – поклади в холодильник, потрібна їжа – бери. Холодильник був відкритий Асоціацією Szmaragdowy Paw у співпраці з Банком Харчів. Цілодобово кожен мешканець може залишити продукти, кожен може взяти. На полицях також регулярно з’являтимуться товари з місцевих магазинів, термін придатності яких скоро закінчиться.

Соціальний холодильник в Александрові запустили завдяки співфінансуванню

Фонду громадських ініціатив та підтримці міста.

Представники мерії у Влоцлавку шукають кандидатів на помічники для людей з обмеженими можливостями. Цю функцію може виконувати як хтось із оточення

неповносправних, так і зовсім незнайома людина, яка просто хоче допомогти. Волонтери можуть звернутися до Міського центру підтримки сім’ї у Влоцлавку. Набір триває від сьогодні до 7 червня. Помічник неповносправного отримує гонорар за кожну відпрацьовану годину.



Сьогодні розпочалися змагання за титул Велосипедної Столиці Польщі. Інавгураційний проїзд відбувся в Бидгощі опівночі. Суть полягає в тому, щоб проїхати якомога більше кілометрів у певному місті чи поселенні. Це можна зробити в будь-якій точці світу за допомогою програми «Активні міста».

Цього року до конкурсу приєднаються 62 міста та 90 гмін з усієї Польщі. Спільні поїздки відбуватимуться кожні вихідні. Подробиці на www.bydgoszcz.pl