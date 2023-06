Wakat po Marii Wasiak, zastępcy prezydenta Bydgoszczy, ma zostać nieobsadzony

2023-06-01, 11:59 Maciej Wilkowski/Redakcja

Maria Wasiak w czasie konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Zdjęcie archiwalne/fot. Henryk Żyłkowski/archiwum

Maria Wasiak, która przez ponad 7 lat była zastępcą prezydenta Bydgoszczy będzie od połowy czerwca sekretarzem Warszawy. Kto zastąpi ją w bydgoskim ratuszu? W grę wchodzą dwa najbardziej prawdopodobne rozwiązania.

Pierwsze to znalezienie kompetentnej osoby i mianowanej jej na to stanowisko. Drugie to rozdzielenie spraw, którymi zajmowała się Maria Wasiak między pozostałych zastępców prezydenta i samego prezydenta. Ta druga opcja, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jest tą, którą wybierze prezydent Rafał Bruski. Przemawiać ma za tym między innymi to, że do wyborów samorządowych zostało kilka miesięcy.



Maria Wasiak została zastępcą prezydenta Bydgoszczy w 2016 roku. W ratuszu podlegał jej między innymi wydział zajmujący się funduszami europejskimi, a także Zespół do spraw zarządzania energią i Miejska Pracownia Urbanistyczna. Konkurs na stanowisko sekretarza Warszawy został ogłoszony po tym, jak zajmujący je Włodzimierz K. został zatrzymany i aresztowany po postawieniu zarzutów korupcyjnych.