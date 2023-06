Młodzi medycy z całego świata łączyli się z Bydgoszczą. Konferencja iMedic na CM UMK

2023-06-01, 12:37 Elżbieta Rupniewska/Informacja prasowa/Redakcja

Swoimi doświadczeniami i wynikami badań dzieliło się w Bydgoszczy kilkudziesięciu studentów i doktorantów medycyny z Polski i zagranicy. W Collegium Medicum UMK odbyła się 6. edycja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Medycznej Konferencji iMedic.

Spotkanie miało charakter hybrydowy. Uczestnicy z zagranicznych uczelni medycznych łączyli się online z Bydgoszczą – tłumaczyła Małgorzata Grochowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. – W większości są to młodzi ludzie z czwartego/piątego roku kierunku lekarskiego. [Prezentowane były] głównie prace medyczne, ale też z dyscypliny nauk o zdrowiu i prace farmaceutyczne będące opisem przypadku – case study – albo prace doświadczalne. Mieliśmy możliwość prowadzenia badań laboratoryjnych, ale mogliśmy również zaproponować prace z przeglądu literatury [na dany temat] – wskazała.



Wydarzenie zostało zorganizowane przez grupę doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy pod przewodnictwem Małgorzaty Grochockiej oraz Dominiki Strzały. Młodzi naukowcy mogli nie tylko zaprezentować wyniki swojej działalności naukowej, ale też wziąć udział w dyskusjach.



Podczas pięciu sesji prac naukowych (Medical Sciences I, Medical Sciences II, Health Sciences, Posters oraz Online) prawie 40 uczestników miało okazję zaprezentować się i przystąpić do konkursu o najlepsze wystąpienia.



Poniżej lista nagrodzonych uczestników w poszczególnych kategoriach:



Sesja Medical Sciences I

1 miejsce – Michail Koutentakis – Department of General and Transplant Surgery, Medical University of Warsaw, Poland, za pracę pt. Navigating the Complexities: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Performed on a Patient with Obesity and ADCY5–Related Dyskinesia

2 miejsce – Dominik Małek – Pediatric Surgery Students' Association, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, za pracę pt. The novel approach to the treatment of deficiency of abdominal muscles – case report of a 12–year–old patient with prune belly syndrome

3 miejsce – Joanna Kaszewska – Department of General, Vascular, Endocrine, Transplant Surgery, Medical University of Warsaw, za pracę pt. Hybrid treatment of Carotid Body Paraganglioma in 45–year–old woman complicated by the stroke

wyróżnienie – Anna Krysińska –Student Scientific Circle Paediatrics and Hematooncology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń, za pracę pt. Rhabdomyosarcoma embryonale in 5–year–old child with neurofibromatosis type 1 – case report



Sesja Medical Sciences II

1 miejsce – O. Joshua Sokan –Department of Neurosurgery at University Hospital No. 2 dr. Jan Biziel, Department of Interventional Radiology at University Hospital No. 2 dr. Jan Biziel, za pracę pt. MMA Embolisation Use as a Stand–Alone Treatment in the Elderly

2 miejsce – Oliwia Kudrej – Paediatric and Children Haematooncology Society in Bydgoszcz

Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, za pracę pt. Differentiation of skin lesions in a 5–month–old infant

3 miejsce – Marika Szymczyk – Paediatric and Children Haematooncology Society in Bydgoszcz Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, za pracę pt. Is a change in the abdomen always a cancer? 2–week–old newborn with a prenatal diagnosis of tumor in adrenal glands – a case report





Sesja Health Sciences

1 miejsce –Andrzej Chomentowski – Department of Biophysics, Medical University of Bialystok, za pracę pt. Assessment of cinnamic acid influence on contractility of gastric smooth muscles in humans

2 miejsce – Paulina Mucha – Students Research Club of Medical Biology, Department of Medical Biology and Biochemistry, Faculty of Medicine, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz Nicolaus Copernicus University in Toruń, za pracę pt. Hypericum perforatum in depressive disorders

3 miejsce – Alicja Rajewska – Student Scientific Circle Evidence–Based Medicine at the Department of Endocrinology and Diabetology, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, za pracę pt. Structural abnormalities of the liver in overweight and obese patients

wyróżnienie – Jakub Batko – Department of Radiology, Medical College, Jagiellonian University, za pracę pt. How to standardize nuchal fat measurements?



Sesja Posterowa

1 miejsce – Dominika Szumilas – Students’ Scientific Group of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College in Cracow, za pracę pt. Moclobemide and pramipexole in the treatment of severe depressive episode in bipolar affective disorder – a case report of a 67–year–old female patient

2 miejsce – Hai Ying Sung – Department of Anesthesiology and Intensive Care, Collegium Medicum Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University Torun, Antoni Jurasz University Hospital No.1, Bydgoszcz, Poland, za pracę pt. General anesthetic management of patient with low ejection fraction, severe mitral valve regurgitation, recent chronic cardiac exacerbation for endoprosthetic surgery for periprosthetic fracture of the femur

3 miejsce – Laura Bursztynowicz – Students’ Scientific Society at the 1st Clinical Department of General and Endocrine Surgery, Medical University of Bialystok, Poland, za pracę pt. The small change with hope for a better standard of living. The use of the Chait Trapdoor catheter in the treatment of Hirschsprung's disease – case report



Sesja Online

1 miejsce – Trifon T. Popov – Student of Medicine, Medical Faculty, Medical University – Sofia, Sofia, Bulgaria, za pracę pt. High effective in vitro anticancer effect of montmorillonite–cytochrome c mineral–protein composite nanoparticles

2 miejsce – Ashish Paul – Resident Medical Officer, Department of Critical Care Medicine,

Monowara Hospital Private Limited, Dhaka, Bangladesh, za pracę pt. Study on Vascular diseases among the mid aged population in the selected area of old Dhaka city, Bangladesh

3 miejsce – Michał Matecki – Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, za pracę pt. Comparision of 2 cases – with and without Intraoperative Intercostal Nerves cryoablation for Acute Pain Management in Pectus excavatum repair