Dr Przemysław Kwiatkowski: Rozwój technologii jądrowych to właściwy kierunek [Rozmowa Dnia]

„Polska mogłaby skorzystać z programu „nuclear sharing", czyli umieszczenia broni atomowej w ramach współpracy krajów NATO" – to odpowiedź dr. Przemysława Kwiatkowskiego, gościa Rozmowy Dnia na informację o tym, że Rosjanie mają zainstalować broń atomową na terenie Białorusi. Ekspert z Uniwersytetu WSB Merito uważa, ze odpowiedź na zagrożenie ze wschodu powinna być adekwatna. W Rozmowie Dnia także o zyskach z wykorzystywania energii atomowej w gospodarce.

Marcin Kupczyk: Szef PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że do końca tego roku spółka wskaże kolejne lokalizacje pod budowę małych jądrowych reaktorów modułowych SMR, a instytut IRBIS przeprowadził badania dla tej spółki, z których wynika, że ponad 56 procent ankietowanych oceniania, że nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne. Niedawno koncern wskazał siedem takich lokalizacji. Jedna z nich znajduje się w pobliżu Włocławka. Pierwszy takiego typu reaktor miałby zostać uruchomiony w roku 2029. Co pan na to, panie doktorze. Czy to jest właściwa droga, którą obieramy?



Przemysław Kwiatkowski: Tak, z całą pewnością. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie dostępnej, taniej, jak i bezpiecznej energii, to nowoczesne technologie jądrowe, jakimi są SMR-y, czyli małe, modułowe reaktory jądrowe, jest to jak najbardziej właściwy kierunek: i to z wielu powodów. One są niewielkich rozmiarów, ponieważ w przypadku SMR mówimy o mocy rzędu między 300 a 500 MW, czyli to jest moc, która zapewnia produkcję energii elektrycznej, a przede wszystkim ciepła dla średniej wielkości miasta, tudzież dla dużych zakładów przemysłowych..



Chyba właśnie Włocławek jest takim przykładem...



To jest krok w najlepszym kierunku. Uniezależniamy się od źródeł kopalnych, od węgla, ropy i od gazu, szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie gazu, który dla przemysłu jest niezmiernie istotny. Oczywiście my, jako użytkownicy indywidualni patrzymy przez pryzmat naszych kuchenek, jeżeli takowe posiadamy, natomiast trzeba pamiętać, że wiele gałęzi przemysłu zależy właśnie od gazu i stopniowe przechodzenie na inne źródła energii to jest uniezależnienie się od właśnie tego paliwa, którego dostępność jak wiemy, w przeciągu ostatniego roku i kilku ostatnich miesięcy stała się kluczowa. Właśnie nieduże reaktory jądrowe są tym rozwiązaniem, które w perspektywie właśnie tych najbliższych dekad pozwalałoby te cele zrealizować (...).



Zostańmy przy sprawach naszego bezpieczeństwa energetycznego, no i też, niestety, cen, które trzeba ponosić: „Zrobimy wszystko, żeby przepisy pakietu Fit For 55 nie wyszły w życie. To są obciążenia ponad miarę" – tak twierdzi wicepremier Jacek Sasin, i dodaje że: „Polska potrzebuje czasu i pieniędzy, by wprowadzić pakiet, a pomoc Unii to kropla w morzu potrzeb". Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom: pakiet Fit For 55 to zobowiązanie, aby do roku 2030 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych netto co najmniej 55 procent w porównaniu z poziomem z 1990 roku, ale jeszcze potem do roku 2050 zapewnić Unii Europejskiej neutralność klimatyczną. Każda polska rodzina musiałaby zapłacić za emisję CO2. Minister Sasin wyjaśnia, że każdy, kto ogrzewa swój dom węglem, czy gazem, jeździ samochodem spalinowym będzie musiał płacić bardzo wysokie opłaty za emisję CO2 w rachunkach. „Jest szansa, byśmy tego nie wprowadzali" – ocenił wicepremier dodając, że presja zawsze ma sens. Moje pytanie brzmi: jak pan ocenia ten problem? Jakie rząd ma tutaj możliwości ruchu?



Koncepcja Fit For 55 wpisuje się w strategię „Zielonego ładu" i tu trzeba pamiętać, że ona jest na razie przedmiotem dyskusji. Ta pierwotna propozycja, która została przedstawiona przez Komisję Europejską to niezwykle ambitne cele, które dla większości krajów europejskich zdają się być niemożliwe do zrealizowania. Jest to oczywiście niezmiernie kosztowne, ale troszeczkę jesteśmy skazani na zmianę naszego modelu produkcji i dystrybucji energii i to nawet abstrahując od kwestii ekologicznej polityki klimatycznej. Trzeba się skupić na pewnym istotnym aspekcie: w ubiegłym roku Polska wydała 200 miliardów złotych na kopaliny takie jak: ropa, węgiel, gaz. Tyle surowców Polska kupiła za granicą. I teraz jest pytanie, czy nas stać na to, aby w takim stopniu być uzależnionym od tych klasycznych, konwencjonalnych źródeł energii. Czy utrzymując dotychczasowy model gospodarowania energią nie skazujemy się właśnie na bycie podatnym na tego rodzaju wahnięcia cen na rękach światowych? (...).



