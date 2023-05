Ulica Dworcowa w Więcborku otwarta po remoncie. Kolejne inwestycje w toku

2023-05-31, 21:56 Marcin Doliński/Redakcja

Otwarcie ul. Dworcowej w Więcborku/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

– Obiecaliśmy zrównoważony rozwój, myślę, ze słowa dotrzymujemy. To jest kolejna miejscowość, gdzie możemy się o tym przekonać – mówił w Więcborku minister Łukasz Schreiber. Po przebudowie otwarto tu 600-metrowy odcinek ulicy Dworcowej.

– Wybudowano zjazdy, zatoczki, przystanki autobusowe, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik – wyliczał burmistrz Więcborka, Waldemar Kuszewski.



Inwestycja została dofinansowana w ramach Polskiego Ładu. – Przed chwilą byliśmy na ponad dwukilometrowym odcinku drogi pomiędzy Runowem a Puszczą. To jeden z elementów dużej inwestycji, na którą składa się również ul. Dworcowa. Cały projekt łącznie z drogą Runowo-Puszcza, jak i ulica Dworcowa, to 3 kilometry nowych dróg, które powstały na terenie naszej gminy. Wartość całkowita tej inwestycji to ponad 12,3 mln złotych, z czego 9,8 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych – wskazał burmistrz.



– To nie jest żadna łaska ze strony rządu, to są środki, które mają służyć nie tylko rozwojowi gmin, także podtrzymaniu inwestycji – mówił o dofinansowaniach minister Schreiber.



W środę podpisano także umowę na dofinansowanie remontu ul. Brzozowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Zsumowaliśmy wsparcie rządowe w ramach budowy dróg dla naszego regionu i ostatnie lata to 2,3 mld zł, które rząd dołożył do inwestycji w samorządach. To wartość, która zmieniła oblicze polskich samorządów – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.



Minister Schreiber i wojewoda Bogdanowicz wzięli także udział w podpisaniu umów na realizację remontu dróg i świetlic w gminach Sośno i Sępólno Krajeńskie.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.