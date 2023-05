Rodzina ważna dla samorządów. Sygnatariusze Deklaracji Weneckiej goszczą w Toruniu

2023-05-31, 18:43 Monika Kaczyńska/Redakcja

Spotkanie przedstawicieli Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny/fot. Andrzej Goiński dla UMWK-P

– Jeśli będziemy dbać o rodziny, możemy być spokojni o zrównoważony, pokojowy rozwój i o przyszłość naszych dzieci – podkreślił marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji otwierającej spotkanie reprezentacji sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej. Członkowie Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny podsumowują w Toruniu swoją roczną działalność.

– Celem Deklaracji Weneckiej jest połączenie wszystkich regionów, które działają na rzecz rodziny – przypomniał Ignacio Socias, dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny. – W ciągu ostatnich kilku miesięcy Deklaracja Wenecka i jej sygnatariusze intensywnie pracowali na rzecz tego, żeby rozwijać zasięg i liczymy na to, że jak najwięcej miast, regionów do nas dołączy. Kujawsko-pomorskie było takim wielkim impulsem dla rozwoju tej Deklaracji, dla jej promocji w Europie Środkowej.



– Ciągle uczymy się naszej roli, mamy dużo do zaoferowania naszym partnerom zachodnim – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Wyznaczymy kilka kolejnych etapów tej misji, niezwykle ważnej i trudnej, wspierania rodziny na świecie. Różnice kulturowe mówią o tym, że podejście do rodziny jest inne w Europie, inne w Ameryce, w Azji. My w regionie staramy się widzieć rodzinę, człowieka, szczególnie potrzebujące wsparcia, jako priorytet naszych działań – wskazał. – W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy wpisane są na stałe w strategii rozwoju województwa. Podpisując Deklarację Wenecką, potwierdziliśmy naszą gotowość do kontynuowania starań o dobro kondycji rodzin i podporządkowania temu celowi naszych działań.



Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej. Stało się to dwa lata temu.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.