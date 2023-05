Inowrocławscy radni oburzeni Komisją ds. badania wpływów rosyjskich. „Wywraca ustrój”

2023-05-31, 17:57 Marcin Glapiak/Redakcja

Sesja Rady Miejskiej Inowrocławia/fot. Miasto Inowrocław

Krytyczne stanowisko wobec ustawy o Państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022 przyjęto podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. – Naszym zdaniem proponowane przez PiS rozwiązania stanowią zagrożenie dla ustroju państwa – mówił wiceprzewodniczący Rady Patryk Kaźmierczak (Koalicja Obywatelska).

– W zasadzie zmieniają, absolutnie wywracają doi góry nogami ten ustrój. Każdy z obywateli będzie mógł bez jakichkolwiek oskarżony i de facto skazany przez parasąd, który będzie pełnił funkcję jednocześnie prokuratora i sądu. Wystarczy, że dana osoba nie będzie podzielała poglądów partii rządzącej i zostanie oskarżony o prorosyjskość – uważa wiceprzewodniczacy.



Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek (21 maja) poinformował, że zdecydował się na podpisanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022. W jego ocenie opinia publiczna powinna móc sama ocenić to, w jaki sposób działają jej przedstawiciele. – W jaki sposób te funkcje realizowali, czy w istocie i jak rozumieli interesy Rzeczypospolitej, czy one w opinii publicznej rzeczywiście były w należyty sposób realizowane - o tym przekonać się powinna opinia publiczna bezpośrednio – stwierdził.



Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które może podejmować Komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.



Więcej o przebiegu obrad i stanowisku Rady Miejskiej Inowrocławia w relacji Marcina Glapiaka.



Pełna treść stanowiska jest dostępna poniżej.