Po kolejnej awarii „Flisaka”: prace serwisowe zakończone, prom znowu pływa

Policja ustala okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło we wtorek (30 maja) około godziny 22:40 na ulicy Sienkiewicza w Świeciu. Czytaj dalej »

Prom kursuje ponownie od godziny 11:00. Jednostka, która pływa na Wiśle między Solcem Kujawskim a Czarnowem została uziemiona po kolejnej w tym miesiącu awarii. Jak informowaliśmy w poniedziałek, prom z pasażerami i samochodami na pokładzie przez ponad godzinę stał unieruchomiony około 100 metrów od brzegu. Jednostkę przy pomocy lin pomogli zholować zgromadzeni obserwatorzy. Ze względu na usterkę kursy „Flisaka” zawieszono, ale od środy ponownie jest do dyspozycji zainteresowanych. Przypomnijmy – poniedziałkowa usterka to już kolejna awaria promu. Dwa tygodnie temu pasażerów musieli ewakuować strażacy.

