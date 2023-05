Lewica chce m.in. likwidacji klauzuli sumienia. Przedstawiła swój „plan dla mam”

2023-05-31, 19:41 Jolanta Fischer/Redakcja

Konferencja Lewicy pt. „Mamy plan dla mam”/fot. jw

Walka z likwidacją porodówek, pełna refundacja in vitro, likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy i aptekarzy, 100 procent wynagrodzenia na chorobowym i podczas opieki nad chorym dzieckiem – to niektóre propozycje Lewicy, przedstawione podczas konferencji pod hasłem „Mamy plan dla mam”.

– Chcemy pomagać na każdym etapie życia, powinniśmy zaangażować się od urodzenia dziecka aż po śmierć – mówił w Bydgoszczy poseł Krzysztof Gawkowski. – Ostatnia nasza propozycja dotyczy renty wdowiej, czyli wsparcia seniora, seniorki, który pozostaje bez swojego partnera. Rachunki mu zostają takie same, a w związku z tym powinien dostawać większe wynagrodzenie. Te 50 proc. dodatku to szansa na to, że [taka osoba – przyp. red.] będzie godnie żyła, nie będzie zastanawiała się, jak związać koniec z końcem. Walczymy o to, żeby w każdej polskiej gminie dostępny był żłobek, który pozwoli na to, żeby mam mogła łatwiej wrócić do pracy. Mówimy, że trzeba lepszego wsparcia kobiet, które na rynku pracy powinny mieć równe wynagrodzenia z mężczyznami – wskazał.



Działacze Lewicy chcą także zrównania urlopu macierzyńskiego z „tacierzyńskim” i skutecznego ściągania alimentów.



Więcej w relacji Jolanty Fischer