Ale będzie zabawa! Dzień Dziecka aż do niedzieli w całym regionie [przewodnik]

2023-05-31, 14:00 Redakcja

Familijne pikniki to jedna z propozycji na Dzień Dziecka/fot. Archiwum

Jak rozpoczynać czerwiec, to z rozmachem. Nie zabraknie seansów filmowych, rodzinnych pikników, zabawy klockami i zawodów sportowych. Dla starszych również coś się znajdzie. Dzień Dziecka w regionie będzie można świętować przez kilka dni.

BYDGOSZCZ



Seanse filmowe na Dzień Dziecka

1 czerwca, Pałac Młodzieży, godz. 9:00

Organizatorzy z tej okazji oferują projekcję norweskiego filmu „Po prostu super”. 11-letnia Zosia pasjonuje się grami. Jej ojciec jest superbohaterem, który czuwa nad bezpieczeństwem całego miasta. Zosia ma jednak wrażenie, że nie posiada takiej mocy jak on. Mimo wszystko postanawia zrobić wszystko, by w przyszłości go godnie zastąpić. Okazuje się, że to co miało kiedyś nadejść, nadejdzie już jutro, a Zosia będzie musiała temu stawić czoła. Pomogą jej w tym wysportowany kuzyn Adrian i nieco szalona babcia.



Festiwal „LiterObrazki”

29 maja – 4 czerwca, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Stary Rynek 24

Jak co roku w pierwszych dniach czerwca [3-4 czerwca] Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy zamieni się w przestrzeń dla wszystkich dzieci – entuzjastów literobrazkowych atrakcji. Codziennie o stałej porze działania warsztatowe wprowadzą najmłodszych w literobrazkową przygodę. 3 i 4 czerwca Festiwal „LiterObrazki” proponuje dzieciom i rodzicom mnóstwo nietuzinkowych atrakcji: warsztaty z doskonałymi artystami, którzy przyjadą w tym czasie do grodu nad Brdą, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, gry, zabawy, muzykę i wiele innych zaskakujących zdarzeń. Więcej o festiwalu pisaliśmy tutaj.



Plastusiowy pamiętnik

1 czerwca, Teatr Polski, godz. 10:00

Historia nieporadnego, pomarańczowego ludzika zaciekawi nawet tych najbardziej niecierpliwych widzów. Przygody piórnikowych mikrusów będą dla dzieci zajmującą przygodą, pełną humoru i mądrości. Przedwojenny tekst Kownackiej stanie się na deskach teatru uniwersalną opowieścią o przyjaźni, która nieraz zadziwi publiczność, zapraszając ją do krnąbrnego świata nicponi i hultajów, kleksów, Gumki Myszki i Tosi.



Kolejowy Dzień Dziecka

1 czerwca, Izba Tradycji Kolejnictwa – Dworzec Kolejowy, peron nr 3, godz. 10:00-15:00

W programie: wystawa taboru kolejowego – należącego do przewoźników kolejowych, możliwość obejrzenia starszych typów lokomotyw zarówno pasażerskich, jak i towarowych, przymierzenia czapki kolejarza, porozmawiania z wolontariuszami, warsztaty kolejowe dla dzieci i młodzieży – w wieku od 7 do 18 lat z sygnalizacji kolejowej połączone z odwiedzeniem nastawni BGA obsługującej ruch kolejowy na stacji Bydgoszcz Główna. Najaktywniejsi uczestnicy otrzymają nagrody – gadżety ufundowane przez przewoźników kolejowych. Wystawa eksponatów Izby Tradycji Kolejnictwa w Bydgoszczy – stopniowo budowanej wystawy stałej lokalnego muzeum kolejnictwa.



Kicia Kocia

1-3 czerwca, CH Zielone Arkady, godz. 11:00-19:00

Na najmłodszych czeka wiele atrakcji! W planach organizatorzy mają m.in.: pamiątkowe zdjęcia z kocim rodzeństwem, malowanie buziek oraz brokatowe tatuaże, warsztaty plastyczne, gry i konkursy z nagrodami, kolorowy plac zabaw, gigantyczne klocki, wspólne czytanie książeczek, wata cukrowa dla wszystkich.



Bolek i Lolek

1-3 czerwca, CH Focus Mall, godz. 11:00-19:00

Wyjątkowa strefa zabaw zaaranżowana na podwórko w stylu lat 80 i 90-ych. Każde dziecko będzie mogło w niej zagrać w zabawy podwórkowe z czasów dzieciństwa swoich rodziców, takie jak gra w klasy, w gumę, retro, skakankę czy malowanie kredą. Dodatkowo na miejscu będzie można skorzystać ze stanowiska do robienia zdjęć i kącika plastycznego. Do dyspozycji będą także mega kolorowanka do malowania, gigantyczne memory i klocki do układania w wielkim rozmiarze. Nagrody w postaci niezapomnianych smaków dzieciństwa – gumy turbo, andrutów czy oranżady.



Trzy świnki i przyjaciele

1 czerwca, Teatr Kameralny, godz. 12:00

Klasyczna baśń braci Grimm o trzech świnkach w nowej, zaskakującej odsłonie. Muzyczna opowieść o tym, że każdy z nas ma talent, którym warto podzielić się ze światem. I o tym, że różnice pomiędzy nami powinny nas wzbogacać, a nie dzielić. Na scenie oprócz Jagody, Adasia i Heleny – czyli rodzeństwa świnek – oraz wilka zaprezentuje się między innymi wróżka, miś i krasnoludek. Będzie magia, śmiech, a nawet rapujący guziec.



Rodzinny festyn w KPCK

1 czerwca, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, godz. 15:00

Uczestnicy dowiedzą się o legendach Kujaw i Pomorza, jak w poprzednich dekadach bawiły się dzieci. Najmłodsi będą mogli wykonać kukiełki teatralne. Program: 15:00 – otwarcie wystawy lalek teatralnych ze spektakli KPCK, 15:15 – opowieść o dawnych zabawkach Walizka pełna starych zabawek, dr hab. prof. UKW Monika Nawrot-Borowska, 16:00 – warsztaty plastyczne – wykonywanie lalek do spektaklu Opowieści spod Kruszwicy, 16:15 – przedstawienie Opowieści spod Kruszwicy (przedstawienie potrwa około 30 minut), 16:45 – gry i zabawy na świeżym powietrzu, nawiązujące do legend Kujaw i Pomorza, 17:30 – rozdanie nagród, upominki i nagrody trafią do osób, które brały udział we wszystkich konkurencjach (niezależnie od wyniku zmagań). Wstęp na festyn jest bezpłatny.



Dzień z magią

1 czerwca, Kinoteatr Adria, godz. 18:00

Abrakadabra... To magiczne zaklęcie zna każde dziecko, a większość z nich przynajmniej raz w marzeniach przenosiło się w odległy świat, w którym stawało się Alicją z Krainy Czarów, bądź Harrym Potterem. Przed nami niesamowite show artystów z międzynarodowej grupy Champions of Illusion, przygotowane specjalnie z okazji Dnia Dziecka, gdzie triki i sztuczki znane dotąd z ekranu telewizora staną się rzeczywistością i będą dosłownie na wyciągnięcie ręki.



TORUŃ



„Alebrijes. Fantastyczne stworzenia w sztuce ludowej Meksyku” – wernisaż

1 czerwca, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, ul. Franciszkańska 9/1, godz. 17:00

Artyści tworzący alebrijes zainspirowali rzeźbiarzy ze stanu Oaxaca trudniących się produkcją niewielkich figurek zwierzęcych z drewna copal. Od lat 80. XX w. zaczęli bowiem tworzyć fantastyczne stwory, do których przylgnęła nazwa alebrijes ze względu na podobieństwo w użyciu nierzeczywistych form, kolorów oraz motywów zdobniczych. W zależności od wielkości rzeźby i złożoności wzorów, dekorowanie zajmuje od kilku do kilkunastu dni pracy, które wymaga skupienia i dużych umiejętności manualnych. Dziś alebrijes zyskują coraz większą popularność i uznanie nie tylko w Meksyku, ale również w Stanach Zjednoczonych i Europie.



Dzień Dziecka z Joanną Jędrzejczyk

1 czerwca, Hala Sportowa UCS UMK, godz. 14:00

JJ Stars Foundation to organizacja charytatywna założona przez Joannę, ma na celu wspieranie młodych ludzi w realizacji ich sportowych marzeń. Rodzinny Dzień Dziecka to jedno z wielu wydarzeń, które fundacja organizuje, aby inspirować i rozwijać pasję wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizować ruchowo dorosłych. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja uczestników: jjstarsfoundation@gmail.com - w treści należy podać: imię i nazwisko uczestników oraz telefon kontaktowy.



Dzień Otwartych Koszar

1 czerwca, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia ul. Sobieskiego 36, godz. 9:00-13:00

W ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu na terenie CSAiU odbędzie się Dzień Otwartych Koszar. Ponieważ zbiega się z Dniem Dziecka organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla najmłodszych. W programie m.in. pokaz statyczny sprzętu wojskowego, konkurencje sportowe dla dzieci na boisku, malowanie twarzy, stoiska Muzeum Artylerii w Toruniu, 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Komendy Miejskiej Policji.



Obchody Dnia Dziecka na Podgórzu

1 czerwca, Dom Muz Podgórz ul. Poznańska 52, godz. 14:00

Filia Dworu Artusa z lewobrzeża przygotowała wyjątkową niespodziankę. Od godziny 14:00 na zielonej scenie i w parku na najmłodszych będą czekać kulturalne atrakcje, które pozwolą spełnić przynajmniej kilka z dziecięcych marzeń. Nie zabraknie beztroskiej zabawy z chustą i wielkimi bańkami. W godz. 14:00-15:00 przewidziano planszówki i dyskotekę w środku dnia, a w godz. 15:00-16:30 zagadkowy kosz z niespodzianką, animacje, malowanie buziek i instalacja z marzeniami. Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie tworzenie obrazu XXL z gofrów, bitej śmietany i różnych dodatków zakończone jego uroczystą konsumpcją o godz. 16:30. Po nim odbędzie się ostatnie wyzwanie teatralne, w którym to dzieci i młodzież będą mogły wejść w rolę teatralnego reżysera.



Dzień Dziecka w Piernikowym Miasteczku

1 czerwca, Plac zabaw „Piernikowe Miasteczko” ul. Podmurna 62/68, godz. 16.00-19:00

Jak co roku na plac zabaw „Piernikowe Miasteczko” zaprasza Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu. W programie m.in. prezentacje artystyczne zespołów OPP - Dom Harcerza, warsztaty twórcze, gry i zabawy, konkursy, pokazy, niespodzianki dla dzieci oraz stoiska Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i PCK. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.



„Mam tę moc” – koncert Sary Pach

1 czerwca, Sala Wielka Dworu Artusa Rynek Staromiejski 6, godz. 18:00

W Sali Wielkiej Dworu Artusa wystąpi Sara Pach – znana toruńska wokalistka wraz ze swoimi podopiecznymi ze Studia Artystycznego Sara Pach & Szulc Studio. Podczas koncertu zabiorą nas w rozśpiewaną podróż po naszych ulubionych bajkach. Uczestniczy poczują muzyczny świat Krainy Lodu, Magicznego Encanto, Pocahontas, Króla Lwa czy Akademii Pana Kleksa.



Kosmos z klocków Lego

2-3 czerwca, CH Nowe Bielawy, Olsztyńska 8, godz. 11:00-19:00

W Nowych Bielawach stanie specjalna strefa, w której na zadany temat poświęcony odkrywaniu kosmosu, będzie można stawiać oryginalne i w pełni autorskie konstrukcje z klocków, przedstawiające np. astronautów, promy kosmiczne czy wymyślone planety. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Nie zabraknie strefy wolnego budowania, a na najmłodszych będą czekać klocki Lego Duplo. Starsi będą mieć do dyspozycji konsole do gier. – Tak dobraliśmy atrakcje, aby dzieci mogły nie tylko spędzić ciekawie i kreatywnie czas, rozwijając swoją pasję do budowania, ale także mogły dowiedzieć się czegoś więcej np. o podróżach w kosmos czy ciałach niebieskich. Łączymy tym samym dobrą zabawę i budowanie z edukacją – mówi Kinga Ginter z CH Nowe Bielawy. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.



INOWROCŁAW



Moc atrakcji na terenie miasta

1 czerwca, Wiele lokalizacji, godz. 13:00-18:00

Dzień pełen wrażeń dla dzieci rozpocznie się od spotkania z WiewiórInką, która odwiedzi różne części miasta. Pojawi się na placach zabaw: przy tężni solankowej oraz na osiedlu Stare Miasto (ul. Toruńska/Marii Skłodowskiej-Curie) – godz. 13:00, przy Skate Parku ul. Zapadłe oraz na osiedlu Piastowskim (ul. Władysława Jagiełły) – godz. 15:00, na osiedlu Mątwy (ul. Staropoznańska) oraz Szymborzu (ul. Stanisława Przybyszewskiego) – godz. 16:00, na osiedlu Solno (ul. Jesionowa) oraz „Żyrafie” (ul. Harcerstwa Polskiego) – godz. 17:00. Będzie to doskonała okazja do wspólnej zabawy oraz zrobienia sobie pamiątkowych fotografii. Ponadto od godziny 15:00, na płycie Rynku do dyspozycji dzieci pojawią się bezpłatnie: 16-metrowy tor przeszkód, dmuchańce, stoisko z balonami. Dla każdego dziecka przewidziano także watę cukrową oraz popcorn. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.



Spektakl teatru Katarynka

1 czerwca, Plac zabaw „Miś”, godz. 15:00

Głównym punktem w scenariuszu będzie musical „Księżniczka Rosa i Klimek.” Baśniowa opowieść o dwójce przyjaciół – księżniczce Rosie i Klimku, którzy zmierzą się w beztroskim świecie z przebiegłym i podstępnym czarodziejem Zoltanem. Przedstawienie jest połączeniem pięknej oprawy muzycznej, tańca, śpiewu, wzruszających sytuacji, ale przede wszystkim wciągającej fabuły z morałem. Przez cały czas trwania wydarzenia otwarta będzie strefa, w której każdy będzie mógł sam stworzyć dowolne bańki. Jest to świetna propozycja dająca dużą porcję frajdy i ekscytacji. Bańki przybierają różne wielkości oraz kształty, mieniąc się przy tym wszystkimi kolorami tęczy.



Zawody w Parku Linowym

1 czerwca, Park Linowy, ul. Boczna, godz. 15:00

Uczestnicy pokonają urozmaiconą, pełną przeszkód trasę, której przejście będzie wymagało od małych zdobywców zręczności, zwinności, a także nie lada odwagi. Atrakcją będą również dodatkowe konkurencje, które z pewnością sprawią dzieciom wiele radości i frajdy. Szczegóły na stronie Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.



WŁOCŁAWEK



Piknik historyczny

1 czerwca, Boisko przy ul. Papieżka 89, godz. 9:00

Zespół Szkół Nr 11 zaprasza na historyczny piknik. Na boisku przy ul. Papieżka 89 będą dostępne atrakcje dla dzieci, gry oraz pokazy historyczne.



Festyn w SP nr 3

1 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 3, godz. 10:00

W programie m.in: dmuchana zjeżdżalnia, fotobudka, stanowisko do malowania twarzy i tatuaży brokatowych, spotkanie z ratownikami wodnymi oraz strażakami.



Charytatywny piknik

1 czerwca, Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 10:00

Podczas festynu przewidziano między innymi: loterię fantową, gry i zabawy sportowe, talent show, konkursy, oryginalne tworzenie obrazów oraz grę terenową. Wszelkie zebrane fundusze podczas festynu zostaną przekazane dla Gabrysi Insadowskiej.



Bajkowy Korowód

1 czerwca, Kawiarenka Obywatelska „Śródmieście Cafe”, ul. 3 maja 9, godz. 14:30

Postacie z bajek umilą czas najmłodszym w dniu ich święta. Bajkowy Korowód wyruszy spod kawiarenki i przejdzie na Plac Wolności. Kolejnymi przystankami będą Park Łokietka (godz. 15:00), osiedle Kazimierza Wielkiego – teren przy Szkole Podstawowej nr 2 (godz. 15:30), osiedle Zazamcze - Stadion Przylesie (godz. 16:10) i osiedle Południe - boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 20 (16:50). O godzinie 17:30 korowód wróci na Stary Rynek gdzie odbędzie się piknik z okazji Dnia Dziecka.



Dzień Dziecka z Browarem B.

1 czerwca, Park na Slodowie, godz. 15:00

Na dzieci będzie czekało wiele atrakcji, m.in: możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Rotim – maskotką Anwilu, koncerty oraz prezentacja wozu strażackiego.



ŻNIN



Dzień Dziecka i wyszywanki

2 czerwca, Park Miejski w Żninie/Plaża Miejska, godz. 10:00-17:00

Na liście atrakcji można znaleźć warsztaty artystyczne, manufakturę gadżetów, integrację na sportowo, strefę chill, konkursy z nagrodami, kuchnię ukraińską i pokazy służb. Na zakończenie, od godz. 15:00 koncerty gwiazd. Wystąpią Mezo i Liber.