Wiceprezydent Bydgoszczy Maria Wasiak będzie nowym sekretarzem stolicy

2023-05-31, 12:20 Polska Agencja Prasowa

Maria Wasiak/fot. Archiwum

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w środę, kto będzie nowym sekretarzem stolicy. Zostanie nią dotychczasowa wiceprezydent Bydgoszczy Maria Wasiak.

- Został rozstrzygnięty konkurs na sekretarza miasta stołecznego Warszawy. Pani Maria Wasiak zostanie sekretarzem. Bardzo się z tego cieszę. Jest to osoba o niesłychanych kompetencjach - powiedział prezydent Trzaskowski.



Maria Wasiak w 1998 roku była wicewojewodą radomskim. W latach od 2010 do 2011 roku pełniła obowiązki prezesa zarządu, a następnie prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych. Z kolei w latach od 2014 do 2015 była ministrem infrastruktury i rozwoju w rządzie Ewy Kopacz. Funkcję wiceprezydent Bydgoszczy objęła w kwietniu 2016 roku. W bydgoskim ratuszu sprawowała nadzór nad wydziałem funduszy europejskich, wydziałem zintegrowanego rozwoju i środowiska, zespołem ds. zarządzania energią oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną. Nowa sekretarz miasta obejmie swój urząd w połowie czerwca.



Konkurs na stanowisko sekretarza miasta został rozpisany 21 kwietnia zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, po tym jak poprzedni sekretarz Włodzimierz Karpiński został aresztowany i usłyszał zarzuty korupcyjne. Karpiński oraz Rafał Baniak (obaj zgadzają się na podawanie nazwiska) są podejrzani o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Ten pierwszy usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 mln zł. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek: Metro Warszawskie i Veolia. Jego nazwisko zniknęło ze strony internetowej urzędu miasta oraz miejskiej spółki Metro Warszawskie. W marcu prezydent Warszawy skierował do rad nadzorczych spółek, w których zasiadał Karpiński, innych pełnomocników.