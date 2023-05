Dzieci miały jechać na wycieczkę do Torunia. Dopiero trzeci autokar był sprawny [zdjęcia]

2023-05-31, 15:37 Redakcja

We wtorek policjanci z Radziejowa skontrolowali autobus, który miał zawieźć dzieci na wycieczkę do Torunia/fot. materiały policji

Pierwszy autokar nie miał aktualnych badań technicznych, kolejny podstawiony przez przewoźnika - ważnego przeglądu. Dopiero trzecim autokarem dzieci ruszyły w trasę.

We wtorek policjanci z Radziejowa skontrolowali autobus, który miał zawieźć dzieci na wycieczkę do Torunia. - Sprawdzali autokar w Dobrem i nie dopuścili go do jazdy. Nie wyrazili zgody na to, aby dzieci jechały nim na wycieczkę – relacjonuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. - Powodem był brak aktualnych badań technicznych, poprzednie upłynęły kilka dni temu. Kolejny podstawiony przez przewoźnika, także nie miał ważnego przeglądu.



Po zatrzymaniu dowodów rejestracyjnych, policjanci wezwali na miejsce inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, którym przekazali autokary do dalszego sprawdzenia i czynności administracyjnych. Przewoźnik podstawił na miejsce trzeci autobus, który był sprawny i dzieci wreszcie wyruszyły na wycieczkę.



- Przypominamy organizatorom wycieczek z powiatu radziejowskiego, którzy chcą sprawdzić autokar przed wyjazdem o wcześniejsze zgłoszenia (z kilkudniowym wyprzedzeniem), pod nr tel. 47 753 72 28 lub 47 753 72 00 – informują policjanci.