Почесне перше місце для Торуня, лісова лікарня та освітлення... сміттям?

2023-05-31, 12:10 Redakcja

Вуличні ліхтарі в Бидгощі та прилеглих містах живитимуть електроенергією зі сміття/фото. bydgoszcz.pl

Перше місце серед найцікавіших туристичних об'єктів Польщі посів Торунь, перша лісова лікарня та електроенергія зі сміття.

Торунь посів перше місце серед найцікавіших туристичних об’єктів Польщі за версією The Guardian. Відомий британський щоденник оцінив панораму Торуня, пряники, тевтонський замок і сувеніри Коперника. Список створений на основі думок туристів з усього світу. Відразу за містом Коперника знаходиться півострів Хель з чистою водою, піщаними пляжами і сосновим лісом. До 10 місць, які варто відвідати, також увійшли: Лодзь і Центральний музей текстилю та Замостя з його барвистими багатоквартирними будинками. До списку «The Guardian» також увійшли рисі та зубри в Біловезькому

національному парку, а також вершини та озера Татр.



У Куявсько-Поморському воєводстві відкрито першу лісову лікарню для тварин. Усі лісові птахи та ссавці знайдуть допомогу та притулок у лісництві Замжениця в Борах Тухольських. Центр реабілітації диких тварин знаходиться у віданні Держлісгоспу.



Вуличні ліхтарі в Бидгощі та прилеглих містах живитимуть електроенергією від ... сміття! Вперше в Польщі комунальне підприємство виграло тендер на постачання електроенергії для освітлення. Представники компанії Pro Natura, яка є заводом із термічної обробки відходів для Закупівельної Групи, підписали договір у мерії міста Бидгощ. Завдяки цьому ми будемо купувати електроенергію дешевше - підкреслив мер Бидгощі. Закупівельна Група Бидгощі роками економила державні кошти завдяки спільним, тобто дешевшим закупівлям електроенергії. До Групи входять Солець, Домброва Хелмінська, кілька комунальних підприємств і два університети.