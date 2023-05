Nagroda dla Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły. Finał Konkursu Innowacyjny Samorząd 2023

2023-05-31, 11:31 Redakcja

Wyemitowano 300 e-lekcji, co przełożyło się na 100 godzin nagrań/fot. Andrzej Goiński dla UM

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023. Kapituła drugi raz z rzędu przyznała główną nagrodę dla naszego regionu - tym razem najlepiej oceniono marszałkowską szkołę internetową dla uchodźców z Ukrainy.

Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie i napływie do Polski obywateli tego państwa została uruchomiona ukraińska część Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, pomagająca ukraińskim dzieciom, młodzieży, a także dorosłym kontynuować lub rozpocząć kształcenie w Polsce. - Dzięki wykorzystaniu doświadczeń ze zdalnej edukacji prowadzonej w czasie pandemii, e-Szkoła wystartowała już 8 marca, czyli 13 dni po napaści Rosji na Ukrainę – przypomina Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. - Prowadzono zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, informatyki, nauczania początkowego, plastyki i regionalistyki. Wyemitowano 300 e-lekcji, co przełożyło się na 100 godzin nagrań. Lekcje prowadzone były m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski po wybuchu wojny.



Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów, które są inspiracją dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. - Nasza e-Szkoła był rozwijana w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom obywateli Ukrainy. Nagroda za innowacyjność jest dla nas wyróżnieniem, które motywuje do dalszego działania - mówi marszałek Piotr Całbecki.