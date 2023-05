Samochód osobowy uderzył w drzewo w Świeciu. Na miejscu zginął kierowca

Jak informuje portal extraswiecie.pl, jadący od strony Sulnówka volksvagen passat z niewiadomych przyczyn wypadł nagle z drogi i uderzył w drzewo. Na miejsce wypadku już kilka minut po zdarzeniu zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz patrol policji. Po dotarciu na miejsce służby niezwłocznie przystąpiły do akcji ratowniczej. Strażacy usiłowali wyciągnąć z wraku volkswagena zakleszczonego w nim kierowcę. Niestety, okazało się, że nie wykazuje on żadnych oznak życia – najprawdopodobniej poniósł śmierć na miejscu. W pojeździe, poza kierowcą, którego tożsamości póki co nie udało się ustalić, nie znajdowała się żadna inna osoba. Policja wciąż bada przyczyny i okoliczności zdarzenia. Poniżej zobaczyć można zdjęcia z miejsca wypadku, udostępnione przez OSP „Ratownik” ze Świecia.

