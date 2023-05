Radny nie stawi się na sesji albo na komisji? We Włocławku obniżą mu za to dietę

2023-05-30, 21:20 Marek Ledwosiński/Redakcja

Sesja Rady Miasta Włocławka/fot. wloclawek.pl

Radny z Włocławka, który nie przyjdzie na posiedzenie komisji, straci 5 procent miesięcznej diety. Jeśli zabraknie go na sesji planarnej Rady Miasta – straci 10 procent. Uchwała przeszła jednogłośnie.

– Do tej pory, jeśli radny nie stawił się na sesji bądź na komisji, to oczywiście przedkładał stosowne usprawiedliwienie, bo bywało, że albo był chory albo pełnił obowiązki służbowe i nie mógł przyjść – mówi Krystian Łuczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włocławka. – Było to usprawiedliwione przez przewodniczącego Rady, bo miał taką możliwość. Natomiast teraz będzie to potrącane z diety i jest to dość czytelne. Jeśli radny się nie stawi na komisji, to zostanie mu obcięte 5 procent, w przypadku sesji Rady Miasta – 10 procent.



Średnia miesięczna dieta włocławskiego radnego, uzależniona od funkcji w samorządzie, to od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych.



Radni przyjęli również uchwałę w sprawie izby wytrzeźwień. Samorząd Włocławka zawarł porozumienie z gminami powiatów włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i rypińskiego. Umowa gwarantuje nietrzeźwym, zatrzymanym poza Włocławkiem, miejsce we włocławskiej izbie wytrzeźwień. Jeśli pacjent izby nie zapłaci za pobyt – za swojego mieszkańca zapłaci macierzysta gmina. Obecnie nocleg we włocławskiej izbie to prawie 400 złotych.