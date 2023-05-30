Реєстрація на літні табори у Бидгощі, умови та деталі на сайті

2023-05-30, 12:37  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Розпочато записи на міські безкоштовні літні табори в Бидгощі. 5-денне перебування буде організовано під час канікул у школах, будинках культури та Палаці молоді. Реєстрація лише онлайн – триватиме до неділі/фото: Pixabay

Розпочато записи на міські безкоштовні літні табори в Бидгощі. 5-денне перебування буде організовано під час канікул у школах, будинках культури та Палаці молоді. Реєстрація лише онлайн – триватиме до неділі/фото: Pixabay

У Бидгощі розпочато записи на безкоштовні літні табори. Що для цього треба зробити?

Розпочато записи на міські безкоштовні літні табори в Бидгощі. 5-денне перебування буде організовано під час канікул у школах, будинках культури та Палаці молоді. Реєстрація лише онлайн – триватиме до неділі, 4 червня. На літні канікули потрапить понад 3600 учнів. У літніх таборах можуть брати участь учні шкіл Бидгощі віком до 13 років. Кожен учень може скористатися двома путівками. Батьки покривають лише витрати на харчування - 150 злотих та запевняють дитині Бидгоську Міську Карту.

Учасники перебуватимуть під доглядом з 7:30 до 15:30. Заплановані активні заходи на свіжому повітрі, спортивні заходи в спортивних залах і на спортивних майданчиках, а також у Лісовому Парку Культури та Відпочинку. Діти зможуть взяти участь у групових заняттях в закладах культури Бидгощі, заплановані поїздки, мистецькі, театральні, танцювальні та вокальні майстер-класи. Також будуть покази фільмів. Від плати за харчування звільняються батьки дітей, які мають право на безкоштовне харчування в
школі, та учнів, яким призначено шкільну стипендію. На сторінку реєстрації (pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie) можна отримати доступ через www.bydgooszcz.pl

Paweł Podkopaiev

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