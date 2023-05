Grudziądz zyskał pomnik kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość w parafii w Mniszku

2023-05-30, 11:19 Diecezja Toruńska/Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu/Redakcja

– Prymas Wyszyński był jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Jan Paweł II powiedział, że bez jego prymasowskiej posługi nie byłoby go na Stolicy Apostolskiej i nazwał go Prymasem Tysiąclecia – przypominają duszpasterze parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w grudziądzkim Mniszku. W poniedziałek (29 maja) do kościoła wprowadzono relikwie bł. kardynała, a przy parafii odsłonięto jego pomnik.

– Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bo przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To właśnie Prymas Tysiąclecia zabiegał o to, aby to święto zostało wpisane do kalendarza liturgicznego. Dzisiaj bardzo cieszymy się, że możemy gromadzić się w tym kościele, mając świadomość, że odtąd będzie przypominał nam o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim – mówił w trakcie homilii biskup Wiesław Śmigiel.



W uroczystościach wzięli udział kapłani z sąsiednich parafii i przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim na czele. Przed Mszą św. odbyła się inscenizacja o Prymasie Wyszyńskim przygotowana przez dzieci i młodzież z parafii.



Na kilka dni przed uroczystościami Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przygotowało konferencję o związkach Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Diecezją Toruńską. Wystąpienia przedstawili dk. prof. Waldemar Rozynkowski oraz prof. Mirosław Golon.