Nieskazitelny z charakteru, nie za młody, nie za stary. Ławnik sądowy poszukiwany!

2023-05-29, 18:29 Tatiana Adonis/Redakcja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy/fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

W Kujawsko-Pomorskiem rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników sądowych. Kadencja obecnych ławników upływa wraz z końcem 2023 roku, rady gmin muszą więc wybrać nowy skład na kadencję 2024-2027. W Bydgoszczy Rada Miasta powinna wybrać prawie 170 ławników, w Toruniu prawie 140, a w Grudziądzu ponad 30.

– Ławnicy pełnią ważną rolę w orzekaniu – mówi sędzia Daniel Sobociński, rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. – Ławnik występuje w różnych kategoriach spraw, mamy tutaj na uwadze sprawy karne, jak i sprawy cywilne i stricte sprawy rodzinne. Ławnik ma równorzędne prawa z sędzią zawodowym. W sytuacji, kiedy jest jeden sędzia i dwóch ławników, to może się oczywiście zdarzyć, że sędzia zawodowy zostanie przegłosowany – dodaje sędzia Sobociński.



Kandydat na ławnika musi korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz posiadać obywatelstwo polskie.



– Żeby zostać ławnikiem trzeba mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej, niż lat 70 w dniu wyboru. Trzeba mieć minimum średnie wykształcenie oraz być nieskazitelną osobą –wyjaśnia Romuald Zajączkowski, przewodniczący Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Bydgoszczy.



Ławników na kolejna kadencję wybiorą rady gmin. Kandydatów należy zgłaszać do 30 czerwca.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.