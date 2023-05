Politechnika Bydgoska wskazuje kierunek. Uczniowie mają w czym wybierać! [wideo]

2023-05-29, 16:17 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Politechnika Bydgoska robi „wszystko", by zachęcić do studiowania u siebie. Pracownicy dydaktyczni uczelni odwiedzili ostatnio Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i zaprezentowali uczniom nowe kierunki kształcenia/fot. Elżbieta Rupniewska

Politechnika Bydgoska zaprezentowała swoją najnowszą ofertę kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Pracownicy dydaktyczni uczelni przedstawili uczniom – „w pigułce" – 8 kierunków, które będzie można studiować w Bydgoszczy od najbliższego roku akademickiego.

– Uczelnia współpracuje ze szkołą już od bardzo długiego czasu, głównie współpracujemy z Wydziałem Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska – mówi Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. – Przede wszystkim są to wykłady, seminaria, warsztaty prowadzone przez wykładowców uczelni. Nasi uczniowie uczestniczą w nich bardzo często, i z dużym powodzeniem. Myślę, że ze względu na to, że ta współpraca jest tak owocna, dlatego Politechnika wybrała naszą szkołę, jako miejsce prezentacji swojej nowej oferty - co ważne: w bardzo krótki sposób, „w pigułce", co na pewno spowoduje, że uczniowie zachęceni tą krótką wypowiedzią, pojadą na uczelnię i sprawdzą u źródeł, jak to wszystko wygląda.



– (...) Politechnika jest uczelnią interdyscyplinarną, więc chociażby kierunek na Wydziale Telekomunikacji: „technologia Internetu rzeczy" jest tym, który mogą studiować uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych (...). – mówi prof. Małgorzata Gotowska, prorektor Politechniki Bydgoskiej. – Pracowaliśmy ciężko cały rok, aby przygotować nową ofertę. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii przygotował dwa nowe kierunki w nawiązaniu do rolnictwa. To „agrotechnologia", która, myślę że jest dzisiaj bardzo ważnym kierunkiem zwłaszcza dla województwa kujawsko-pomorskiego, ze względu na rolniczy charakter regionu, ale jest też kierunek: „projektowanie żywności niskoprzetworzonej". Chcemy, żeby każdy zobaczył, jak ciężko jest wyprodukować żywność (...).



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej i TUTAJ