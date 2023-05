Zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium: najważniejsze w roku obrady sejmiku [zapis transmisji]

2023-05-29, 14:25 Redakcja/Urząd Marszałkowski Toruń

Absolutoryjna sesja sejmiku/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po debacie nad raportem o stanie województwa oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok sejmik udzielił w poniedziałek (29 maja) wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. „Przeciw" głosowali radni PiS.

– Szczególnie dotyczy to, tak jak co roku, inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane zaledwie na poziomie 50 procent – mówi szef klubu radnych PiS Michał Krzemkowski. – Inwestycje informatyczne: jak co roku, nie zrealizowano ich zgodnie z planem. Nie zrealizowano wielu inwestycji, we wszystkich działach budżetowych: w oświacie, w kulturze, w sporcie, w kwestiach rozwoju przedsiębiorczości – podkreśla Krzemkowski.



– Pod względem finansowym to był dobry rok – wyjaśnia Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – Dzięki rekordowym dochodom, zrealizowaliśmy bardzo dużo ważnych zadań i zakończyliśmy je. To są przede wszystkim wydatki inwestycyjne, majątkowe, gdzie aż 44 procent wszystkich wydatków zostało na ten cel przeznaczonych, czyli na budowę dróg, szkół, szpitali.









Wcześniej radni wysłuchali raportu z realizacji kujawsko-pomorskiego programu wspierania rodziny na lata 2014–2022 za rok 2022 i wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021–2026 za rok 2022 oraz sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2022. Samorząd województwa zleca organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert realizację zadań publicznych w wielu obszarach, m.in. w zakresie kultury, sztuki, sportu, pomocy i integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia czy działań na rzecz osób niepełnosprawnych.





Podczas sesji radni rozpatrzyli również projekty uchwał w sprawie dofinansowania kilku zadań o znaczeniu promocyjno-kulturalnym, m.in. dofinansowanie utrzymania Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, łączącej Żnin z Wenecją, Biskupinem i Gąsawą, dofinansowanie organizacji festynu archeologicznego w Wietrzychowicach, a także oznakowania dojazdu do Parku Kulturowego Wietrzychowice i tablic informacyjnych oraz wsparcie dla gminy Aleksandrów Kujawski, która planuje w Łazieńcu, miejscowości gdzie znajduje się dom rodzinny Edwarda Stachury, postawienie tematycznej ławeczki multimedialnej.





Na poniedziałkowej sesji sejmik rozpatrzył także przyjęcie projektu kujawsko-pomorskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na lata 2023–2029, który stanowi m.in. podstawę realizacji projektów stypendialnych prowadzonych przez samorząd województwa. Zanim projekt zostanie ostatecznie przyjęty przez sejmik województwa, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.