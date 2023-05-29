Спроба побити рекорд Гіннеса, Органний Фестиваль та День захисту дітей

2023-05-29, 12:01  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Під час Міжнародного Фестивалю Ритму та Перкусійного Мистецтва Drums Fusion глядачі зіграли пісню Хакуна Матата з фільму „Король Лев”/fot. Patryk Głowacki

Під час Міжнародного Фестивалю Ритму та Перкусійного Мистецтва Drums Fusion глядачі зіграли пісню Хакуна Матата з фільму „Король Лев”/fot. Patryk Głowacki

У Бидгощі відбулася спроба побити рекорд Гіннеса у грі на перкусійних інструментах з recycling, Святоянський Органний Фестиваль у Торуні та Деньзахисту дітей.

У залі Łuczniczka в Бидгощі спробували побити рекорд Гіннеса за кількістю учасників у грі на інструментах з перероблених матеріалів. Під час Міжнародного Фестивалю Ритму та Перкусійного Мистецтва Drums Fusion глядачі зіграли пісню Хакуна Матата з фільму „Король Лев”. Зрештою вдалося встановити польський рекорд, але трохи не вистачило до світового. Проте боротьба за результат мала другорядне значення. Перш за все це було зроблено для розваги та популяризації важливості теми вторинної переробки. Учасники також відзначили гарну енергію, яка об’єднала їх у грі та співі.

У Торуні розпочався Святоянський Органний Фестиваль. До серпня відбудеться 23 концерти в різних місцях, у тому числі сім у Торуні. Ми також послухаємо органну музику в Торуньському соборі під час концертів ім св. Маріана Дорави організованих кафедральною парафією. Під час першого з них, у суботу 3 червня о 19:00, виступить видатний органіст Роман Перуцький із Гданська.

У День захисту дітей, 1 червня, в Іновроцлаві біля насосної вежі о 13:00 з’явиться талісман міста Білочка. На ринковій площі Іновроцлава з 15:00 діятимуть: смуга перешкод, надувні атракціони, вата та попкорн.

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