PGE przygotowuje się do wyłączenia kotłów węglowych w bydgoskiej elektrociepłowni

Elektrociepłownia Bydgoszcz I, zlokalizowana na bydgoskich Jachcicach już niebawem wygasi kotły węglowe, które zostaną zastąpione nowymi gazowymi jednostkami wytwórczymi. Jak podaje PGE, niskoemisyjna inwestycja pozwoli na zabezpieczenie dostaw ciepła do miasta, a przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości powietrza. Kotły węglowe zostaną wycofane z eksploatacji pod koniec lipca. – Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy jest ważnym elementem programu inwestycyjnego bydgoskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ta inwestycja pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. - Powstanie nowoczesnej inwestycji zasilanej niskoemisyjnym paliwem gazowym zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku, a także wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście – dodał. Obecnie w ramach inwestycji zakończono montaż czterech wodnych kotłów gazowych i trzech ponad 14-metrowych kominów. Kotły K1 i K2 otrzymały instalacje pomocnicze. Obecnie PGE finalizuje montaż instalacji dla kotłów K3 i K4 oraz budowę infrastruktury zewnętrznej, czyli instalację wody sieciowej wraz z pompownią, stacji przygotowania wody do instalacji wody sieciowej, a także układu dróg wewnętrznych i zagospodarowanie terenu. Nowa inwestycja ma zostać uruchomiona w czerwcu.

