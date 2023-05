Ludowo i smakowicie na Bitwie Regionów. Kulinarne zmagania tym razem w Zbicznie [zdjęcia]

2023-05-27, 21:56 Michał Zaręba/Redakcja

Jurorzy docenili kulinarne talenty gospodyń z Brzozy w powiecie brodnickim/fot. Michał Zaręba

Kaczka z wiejskiej zagrody nadziewana sianem przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozie zwyciężyła w konkursie kulinarnym w Zbicznie. Do Bitwy Regionów zgłosiły się 24 koła z powiatu brodnickiego.

– Mamy roladę z kapusty kiszonej, pieczarkami, serem solankowym, cebulą. Biszkopt jest upieczony z kapusty kiszonej, trochę inny – opisywały gospodynie z KGW Budziszewo (gmina Jabłonowo Pomorskie).



Czemu służą kulinarne zmagania w ramach Bitwy Regionów? – [To] Przede wszystkim integracja, możliwość wyjścia, spotkania się i zachowania naszego dziedzictwa – mówi przedstawicielka Koła z Pokrzydowa. – To animacja kulturalna wsi, to jest bardzo istotne. Promieniuje nie tylko na wsie, ale również na miasta – wskazuje Jarosław Ciemniewski, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa w Toruniu.



– Chcemy z jednej strony promować kulinarne talenty pań, a z drugiej promować też produkt polski, zachęcać do tego, żeby wybierać produkty, które są znane w regionie, które mają dobrą markę, które są produktami od lokalnych rolników – tłumaczyła wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.



Kolejna Bitwa Regionów odbędzie się w Grudziądzu. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio PiK.