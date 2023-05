Wiedzą, jak ratować życie! Uczniowie rywalizowali w udzielaniu pierwszej pomocy

Jakimi umiejętnościami trzeba się było wykazać? – Umiejętności praktyczne z udzielania pierwszej pomocy w terenie, w sytuacjach życiowych, i umiejętność opisania sytuacji operatorowi numeru alarmowego. I RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa – opowiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy. Uczniowie musieliby zaprezentować, jak pomogliby w konkretnej sytuacji – np. gdy komuś utkwi w ciele ciało obce... – Ciała obcego w skórze nie wolno wyjmować, bo to może doprowadzić do dużego wypływu krwi – opowiada jedna z uczestniczek. – Od szybkości decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku zależy nieraz dalszy los poszkodowanego, a czasem i jego życie. Tak naprawdę wszyscy uczestnicy konkursu stali się jego zwycięzcami – podkreślali organizatorzy. I miejsce w kategorii klas IV–VI zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie, w kategorii klas VII-VIII zdobyli reprezentanci szkoły podstawowej w Powierciu, w województwie wielkopolskim. Nagrody ufundowali też: wojewoda kujawsko-pomorski, prezydent Bydgoszczy i kujawsko-pomorski kurator oświaty.

