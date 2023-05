Być Polakiem poza granicami kraju nie jest łatwo! Nauczyciele polonijni na zjeździe w Toruniu

2023-05-27, 14:58 Michał Zaręba/Redakcja

Zjazd Nauczycieli Polnijnych i Polskich w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Uczestnicy z 24 krajów, m.in. z Irlandii, Kanady, Czech, Grecji czy Stanów Zjednoczonych biorą udział w IX Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich w Toruniu. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Wschód – Zachód – łączy nas Polska”.

– Podczas zjazdu omawiane są ważne z punktu widzenia nauczycieli polonijnych zagadnienia metodyki nauczania, możliwości rozwiązywania różnych problemów – tłumaczy Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.



– Zależy nam na tym, żeby uczniowie mieli możliwość nauki języka polskiego, historii, geografii – podkreśla Edyta Ożarek, dyrektor polskiej sobotniej szkoły im. Jana Pawła II w Liverpoolu. – Jest to niezmiernie ważne ze względu na to, że jesteśmy tak bardzo oddaleni od Polski. Uczymy dzieci, które są już drugim, trzecim pokoleniem Polaków w Australii – mówi nauczycielka z Melbourne w Australii. – Ten kontakt z żywym językiem nie jest tak łatwy, jakby był tutaj, w Polsce. Rola rodziny jest tutaj bardzo duża.



– Jesteśmy z Wilna, z Litwy, to nie jest takie łatwe, bycie Polakiem poza granicami kraju, natomiast staramy się, utrzymujemy tę polskość w sposób najbardziej możliwy i przyjechałyśmy za nowymi doświadczeniami – mówią inne uczestniczki wydarzenia.



W piątkowej (26 maja) inauguracji zjazdu w Ratuszu Staromiejskim wziął udział Andrzej Dera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zjazd potrwa do niedzieli (28 maja).