Diecezja toruńska ma sześciu nowych księży. Będą posługiwać w Toruniu, Grudziądzu i Działdowie [zdjęcia]

2023-05-27, 13:28 Diecezja Toruńska/Diecezja Bydgoska/Redakcja

Nowi kapłani będą posługiwać w parafiach w Toruniu, Działdowie i Grudziądzku/fot. Beata Patalas, Diecezja Toruńska

- Sakrament święceń jest źródłem łask i szczęścia. Kto przyjmuje ten sakrament, ma być dla innych pomocą w odnalezieniu drogi życia - mówił ks. bp. Wiesław Śmigiel w katedrze pw. św. Janów w Toruniu. W sobotę (27 maja) sześciu diakonów przyjęło z jego rąk święcenia prezbiteratu.

- Święcenia przyjmujemy we wspólnocie i dla wspólnoty - podkreślił ks. biskup Śmigiel. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą, co więcej, oznacza to, że nic z tego, co dostajemy od Boga, nie jest dane dla nas samych. Warto dlatego mówić o swojej wierze innym i dzielić się nią. Szczególnie kapłaństwo nie jest dane dla nas samych - mówił.



Biskup Śmigiel zaznaczył: „Niekiedy mamy pokusę, by naszą wiarę zamknąć w relacji: Pan Bóg i ja. Redukujemy ją do własnych odczuć, a tymczasem trzeba innych ludzi. Człowiek żyje sensownie, gdy żyje dla kogoś. Gdy staje się pomocą dla innych. Bóg nas przeznaczył do życia dla wspólnoty (...)”.



Nowi kapłani zostali posłani do następujących parafii: ks. Maciej Kozłowski – do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, ks. Karol Brzozowski – do parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu, ks. Michał Kłosowski – do parafii pw. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, ks. Sebastian Żyła – do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu, ks. Wojciech Fałkowski – do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu, ks. Łukasz Nehring – do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu.



Dzień wcześniej (26 maja) nowego kapłana zyskała diecezja bydgoska. W katedrze w Bydgoszczy ks. bp Krzysztof Włodarczyk udzielił święceń prezbiteratu dwóm diakonom – Albertowi Grudzce, diakonowi diecezji bydgoskiej, oraz diakonowi Kamilowi Bejgierowi ze Zgromadzenia Ducha Świętego.