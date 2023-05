Smacznie, ładnie i historycznie. W Grudziądzu odwzorowano XIX-wieczne przepisy kulinarne

– Mamy kalarepę nadziewaną musami, jeden będzie marchewkowy, a drugi będzie zielony, ze szpinaku. Dodamy warzywa podsmażane na maśle i puree z groszku – wymieniali uczestnicy. – Powstał pomysł, żeby na podstawie książki kulinarnej (Witolda Kulerskiego – przyp.) odtwarzać te przepisy i corocznie kolejny rozdział jest tematem przewodnim. Tym razem są nim nowalijki – podkreślił Rafał Szweda, dyrektor Zespoły Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu. – Grudziądz miał dużo szczęścia, jeśli chodzi o kulinaria pisane. To właściwie chyba jedyne miasto w Polsce, które miało trzy oryginalne książki kulinarne – mówił Jarosław Pająkowski z Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Kalarepa to nie jedyne danie zaprezentowane w konkursie. – Robimy omlet z jajek i chipsy z liści kalarepy. – Nie zabrakło również dań mięsnych. – Będę przygotowywała klopsy z sosem beszamelowym. Jakby komuś nie wystarczyła kalarepa, to może się poczęstować właśnie klopsikiem, W konkursie udział bierze 18 zespołów.

