Prawie pięć kilogramów marihuany i krzaki konopi indyjskich przejęte przez policję [zdjęcia, wideo]

2023-05-26, 16:41 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca Solca Kujawskiego, który schował w swoim lokalu prawie pięć kilogramów marihuany/fot: KMP w Bydgoszczy Policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca Solca Kujawskiego, który schował w swoim lokalu prawie pięć kilogramów marihuany/fot: KMP w Bydgoszczy Policjanci zatrzymali 50-letniego mieszkańca Solca Kujawskiego, który schował w swoim lokalu prawie pięć kilogramów marihuany/fot: KMP w Bydgoszczy

Policjanci z bydgoskiej Komendy Miejskiej zatrzymali 50-letniego mieszkańca Solca Kujawskiego, który na działce miał uprawę konopi indyjskich oraz pojemniki z blisko pięcioma kilogramami marihuany. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zaczęło się od ustaleń policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z których wynikało, że 50-letni mieszkaniec Solca Kujawskiego uprawia krzewy konopi indyjskich na działce, na której zamieszkuje.



We wtorek funkcjonariusze postanowili to sprawdzić i pojechali pod wskazany adres, gdzie zauważyli podejrzewanego mężczyznę wsiadającego do osobowego Seata. Tam go zatrzymali. Na potwierdzenie swoich podejrzeń policjanci nie musieli długo czekać.



Przy ścianie budynku stały 24 doniczki z roślinami konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Następnie policjanci sprawdzili pomieszczenia mieszkalne. W znajdujących się tam różnego rodzaju plastikowych słoikach i innych opakowaniach był przechowywany susz roślinny o wadze ponad 1,8 kilograma. Na tym jednak nie koniec.



Po otworzeniu zamrażarki policjanci stwierdzili, że nie służy ona do przechowywania żywności, lecz kolejnych kilogramów narkotyków i sprzętu służącego do prowadzenia tego rodzaju działalności przestępczej. Znajdowały się w niej niemal trzy kilogramy suszu roślinnego, dwie butelki z zawartością cieczy z suszem konopnym, sprzęt służący do uprawy, waga elektroniczna, telefon komórkowy oraz gotówka.



Łącznie policjanci zabezpieczyli niemal pięć kilogramów suszu roślinnego, którego badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.