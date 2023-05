Paweł Adamowicz uhonorowany w Bydgoszczy. Nowe dęby oznaczono w Alei Ossolińskich [wideo, zdjęcia]

Inne drzewo otrzymało z kolei imię Unii Europejskiej. Za uhonorowanie Pawła Adamowicza dziękowała wdowa po prezydencie Gdańska, Magdalena, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. – Już w kilku miastach ma on swoje różne pamiątki: ulice czy skwery. To pierwsze drzewo, pierwszy dąb. Myślę, że kiedyś zrobimy trasę śladami Pawła Adamowicza tam, gdzie o nim pamiętają i tam, gdzie ceni się jego idee i wartości – zapowiedziała Magdalena Adamowicz. Dąb im. prezydenta Pawła Adamowicza będzie zdobił poczet dębów honorowych, kierując myśli przechodniów i wielkości naszego miasta w stronę wartości szacunku tolerancji i wolności, które składają się na postawę odpowiedzialnego patriotyzmu – podkreślono podczas uroczystości. Oznaczono również dąb Unii Europejskiej. Oprócz europosłanki Magdaleny Adamowicz w uroczystości wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46. Uroczystość zorganizowano z okazji przypadającego 26 maja Dnia Samorządu Terytorialnego, ustanowionego przez Sejm w 2000 roku. W Bydgoskim Poczcie Dębów Honorowych znajdują się już m.in. Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, Marszałek Józef Piłsudski, Lech Wałęsa i Zbigniew Brzeziński.

