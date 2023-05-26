Заборона пластикового посуду у закладах, конференція у Торуні та ясла у Свєці

2023-05-26, 13:01 Paweł Podkopaiev/Redakcja

У Торуні відбудеться перша виїзна конференція Комісії природних ресурсів, що діє при Європейському комітеті регіонів/фото: UMWKP

Нововведений закон забороняє використання пластикового одноразового посуду, вперше у Торуні відбудеться виїзна конференція Комісії природних ресурсів, ясла у Свєці йдуть на зустріч потребам батьків.

Набрали чинності закони, що забороняють ринкову реалізацію одноразового посуду і столових приборів, зроблених з пластику.



Гастрономічна промисловість може використати старі запаси, а потім зобов'язана перейти на традиційний або одноразовий посуд, але з менш шкідливих матеріалів. Наприклад, міська їдальня Святого Антонія у Влоцлавку має велику проблему. У закладі готують понад 700 обідів на день, а страви подаються на пластику. Директор їдальні Петро Качоровський запевняє, що буде дотримуватись нових правил. Встановлення посудомийні в їдальні неможливе, потрібно тоді реконструювати всю будівлю. Одноразові екологічні матеріали все ще будуть використовуватися, однак коштують вони майже втричі дорожче пластикових. Ймовірно, це вплине на вартість страв.



У Торуні відбудеться перша виїзна конференція Комісії природних ресурсів, що діє при Європейському комітеті регіонів. Мери, старости, голови міст і регіонів, депутати з різних куточків Європи зустрінуться, щоб поговорити про продовольчу безпеку. Маршалок Куявсько-Поморського воєводства Петро Цалбецький повідомив, що запрошені експерти з продовольчої безпеки висвітлюватимуть тему зміни клімату, а також ситуації в Україні та припливу українського зерна. Зустріч відбудеться 1 і 2 червня в Торуні.



Ясла у Свєці буде розширено, у відповідь на запити батьків. У закладі немає достатньої кількості місць. На це завдання місцева влада отримала кошти з державного бюджету.