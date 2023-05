Kilkoro dzieci odebranych parze w Łęgowie trafi do placówek w kujawsko-pomorskim

2023-05-26, 12:49 Monika Siwak/Redakcja

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Paulinie/fot. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szubinie, Facebook

Sąd rodzinny podjął decyzję ws. dzieci odebranych rodzicom zastępczym w Łęgowie w powiecie wągrowieckim. – Siedmioro dzieci pochodzących z naszego województwa zamieszka w Szubinie i Paulinie koło Kcyni, dla jednego znalazła się rodzina zastępcza – poinformował zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle Piotr Hemmerling.

– Otrzymaliśmy decyzję z sądu rodzinnego w Wągrowcu, która pozwala na to, aby zabrać dzieci, które są z naszego terenu, czyli z powiatu nakielskiego, i umieszczenie ich w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – poinformował zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle Piotr Hemmerling. – Dla jednego dziecka znalazła się rodzina zastępcza, w tej chwili mamy do zaopiekowania siedmioro dzieci. Czworo będzie umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie, troje w placówce w Paulinie – przekazał.



To rozwiązanie tymczasowe, bo w placówkach przekroczona zostaje ustawowa liczba 14 wychowanków.



Reszta dzieci zatrzymanej pary – trójka biologicznych i jedno adoptowane – została w powiecie wągrowieckim, opieki dla nich będzie szukało Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Rodzina mieszkała wcześniej, od 2017 roku, w Trzeciewnicy koło Nakła. – Były tam interwencje policji, ale postępowania umarzano, nie potwierdziły zarzutów stawianych wobec rodziny – dodaje Piotr Hemmerling.



– Nie było żadnych sygnałów, które mogłyby przyspieszyć nasze zasadnicze decyzje. Zdarzały się sytuacje, gdzie były podejmowane interwencje, w sensie wykonania czynności przez policję. Jednak te postępowania były umarzane. Ze strony rodziców biologicznych sygnalizowano, że coś było nie tak. Były prowadzone postępowania, bo zdarzały się również ucieczki. Dwoje wychowanków uciekło z tego rodzinnego domu dziecka i chcieli się dostać do rodziców biologicznych. Z tego tytułu też były podejmowane interwencje – wytłumaczył zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle.



To oznacza, że pojawiały się sygnały o tym, że krzywdzone są dzieci. – To jest tak, że w innych rodzinach zastępczych też zdarzają się tego typu interwencje, bo następują różne sytuacje. Z reguły są to pomówienia, które stosują biologiczni rodzice – odpowiedział Piotr Hemmerling.



W środę do wągrowieckiego szpitala trafiło 12 dzieci w wieku od około dwóch do 14 lat ze śladami mogącymi świadczyć o przemocy fizycznej. Policja poinformowała, że prowadzący Rodzinny Dom Dziecka 49-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna zostali zatrzymani ws. stosowania przemocy wobec podopiecznych. Wszystkie dzieci, poza dwójką czterolatków, jeszcze w środę opuściły szpital, dzieci zostały przesłuchane.



Pierwszy sygnał o podejrzeniu stosowania wobec dzieci przemocy funkcjonariusze otrzymali z jednego z przedszkoli na terenie gminy Wągrowiec. Pracownik przedszkola zauważył na ciele czteroletniej podopiecznej ślady, mogące świadczyć o stosowaniu wobec dziecka przemocy. Policjanci powiadomili pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz pogotowie ratunkowe.