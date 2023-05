W szpitalu Biziela powstało Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

2023-05-26, 12:05 Monika Siwak/Redakcja

Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka/fot. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem – to główny cel powołania UC Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Będą tu leczone pacjentki z najcięższymi patologiami ciąży w regionie oraz kobiety z chorobami ginekologicznymi, w tym rakiem narządów rodnych.

– Idea skoordynowana leczenia kobiet i ich dzieci w centrum powstała półtora roku temu Przez ten czas pracowaliśmy nad modelem skoordynowanej opieki nad kobietą ciężarną, nad noworodkiem, ale też nad dzieckiem w łonie matki – mówi p.o. dyrektora szpitala Agnieszka Rogalska. – Drugą gałęzią działania tego centrum jest opieka nad kobietą ze schorzeniem onkologicznym, ponieważ ta kobieta też potrzebuje szczególnej uwagi, często poddawana jest kompleksowym leczeniu polegającemu na chemioterapii, radioterapii, zabiegowi operacyjnemu i widzimy, że istnieje potrzeby skoordynowania tej opieki, pokierowania pacjentki, żeby ona nie czuła się obco w systemie – tłumaczy.



W centrum zostanie powołany specjalny koordynator. – Będzie kierował pacjentki, będzie dedykowany numer telefonu, pod który pacjentka będzie mogła zadzwonić i ten koordynator będzie sterował rejestracja wszystkich wizyt pacjentki, będzie umawiał do poszczególnych jednostek. Podobny model chcemy rozwinąć również dla kobiety ciężarnej, ponieważ tutaj sytuacje tez są bardzo różne – wskazuje p.o. dyrektora.



W Centrum będą przeprowadzane także operacje w łonie matki. – Jeśli chodzi o choroby serca to najczęściej jest to zabieg operacyjny wykonywany już po urodzeniu, mamy ściśle opracowaną współpracę z jednostkami zewnętrznymi, gdzie pacjentkę przekazujemy – jeżeli sprawa jest pilna, to już do porodu – w ośrodku dedykowanym, żeby można było się od razu po urodzeniu dzieciątkiem zająć – mówi.



Centrum w „Bizielu” współpracuje m.in. z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie oraz Katedrami Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy.



Numer do poradni genetycznej, ginekologiczno-położniczej oraz profilaktyki nowotworów w szpitalu im. Biziela to 52 365 58 76 . W Centrum można też korzystać ze szkoły rodzenia, porad laktacyjnych i psychologa.



Więcej w relacji Moniki Siwak.