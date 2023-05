Dzień Matki, kiermasz charytatywny, spotkania autorskie i dużo więcej! [przewodnik na weekend]

2023-05-26, 14:00 Redakcja

Okolice lodowiska Torbyd znów wypełnią się kolorowymi i pięknymi kwiatami. To tylko jedna z atrakcji w ten weekend/fot. Elżbieta Rupniewska, archiwum

Co czeka nas w nadchodzące dni w regionie? Oprócz koncertów i sztuk teatralnych pojawią się liczne wydarzenia z okazji Dnia Matki, ale również piknik pszczelarski, kiermasz ogrodniczy i Dni Nowego w powiecie świeckim.

BYDGOSZCZ



Spotkanie autorskie z Reginą Wasilewską

piątek, 26 maja, godz. 17:00, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

Każdy wiek jest dobry, by zacząć spełniać swoje marzenia! Dobrze o tym wie Pani Regina Wasilewska, wydająca pierwszą płytę. Wokalistka podzieli się wrażeniami z występu w „The Voice Senior” i zaśpiewa utwory z czasów swojej młodości. Wstęp na spotkanie jest wolny.



Leżakownie w Wiolinowie

piątek, 26 maja, godz. 17:00, Filharmonia Pomorska

Wiolinowo – tak dzielnicę muzyczną nazywał Andrzej Szwalbe. Z okazji setnej rocznicy urodzin działacza społecznego Filharmonia Muzyczna przygotowała cykl koncertów na świeżym powietrzu: 26 maja wystąpi Dziecięcy Chór i Studenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Wejście na wydarzenie jest darmowe.



Koncert duetu Skrawek Nieba

piątek, 26 maja, godz. 18:00, Światłownia, ul. Świętej Trójcy 15

Duet Skrawek Nieba – Czarny/Radzik powstał z potrzeby poszukiwania ciepłego, akustycznego brzmienia. Skład duetu to: Dariusz Czarny i Joanna Radzik. W repertuarze znajdują się piosenki napisane do wierszy poetów: Adama Ziemianina, Krzysztofa Cezarego Buszmana. Jednak też przedstawiają autorskie utwory. Często używają instrumentów akustycznych takich jak: gitara akustyczna, skrzypce, guitalele, ukulele, kalimba, gitara dobro, dzwonki i wiele innych, które stanowią tło dla naszego dwugłosu.



„Dla Ciebie Mamo”

piątek, 26 maja, godz. 18:00, Filharmonia Pomorska

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest organizowany po raz drugi. Organizatorzy chcą, aby pozostał na stałe w naszym kalendarzu koncertowym. Wydarzenie ma charakter familijny. W koncercie wystąpi ponad 150 osób – tancerze, chór, soliści, młodzież i dzieci. Zaprezentują folklor z różnych regionów kraju w pięknych strojach regionalnych, ale nie zabranie również repertuaru związanego ze Dniem Matki.



Fordońska Masa Krytyczna

piątek, 26 maja, godz. 18:00, Stary Rynek

Oprócz przejazdu przez Fordon organizatorzy chcą pokazać, że panuje niespotykana nigdzie indziej atmosfera, gdyż mieszkańcy jak i przedsiębiorcy największej dzielnicy miasta identyfikują się ze swoją „małą ojczyzną” i potrafią się integrować. Na wszystkich uczestników naszego przejazdu będą czekały drobne upominki oraz gry sportowe z nagrodami. Przejazd zakończy się na parkingu sklepu Decathlon.



Świece sojowe na Dzień Matki

piątek, 26 maja, godz. 18:30, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Długa 13-17

Wyjątkowe warsztaty, na których uczestnicy poznają tajniki własnoręcznego tworzenia świec sojowych i innych aromatycznych ingrediencji. Nie zabraknie również pytań: dlaczego wosk sojowy jest korzystniejszy dla naszego zdrowia i środowiska niż zwykła parafina? Jak dbać o świecę sojową, by służyła jak najdłużej? I w końcu – co właściwie dają nam zapachy? Podczas dwugodzinnego spotkania każdy uczestnik stworzy własny, pachnący wosk kominkowy, tabliczkę sojową do aromatyzacji szafy oraz świecę, która rozgrzeje wciąż jeszcze chłodne wieczory.



Kino z mamą w plenerze

piątek, 26 maja, godz. 20:00, Boisko baseballowe, ul. Krokusowa

Spotkanie dzieci z mamami przy filmie Sing!, a projekcję poprzedzi koncert dla matek. Wystąpią dzieci z The Voice Kids 6: Maja i Oliwia Golańskie, Zuzia Łuźniak, Gosia Manthey, Lenka Mrówczyńska. O tej porze warto ciepło się ubrać i zabrać za sobą kocyki i karimaty.



Młodzi mistrzowie sceny

sobota, 27 maja, godz. 9:00, Pałac Młodzieży

W konkursie wokalnym wezmą udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, delegowane przez placówki oświatowe lub kulturalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego.



Kiermasz ogrodniczy

sobota i niedziela, 27-28 maja, godz. 10:00-17:00, tereny wokół Torbydu

Na miłośników zieleni czekają producenci i handlowcy oferujący różnorodny materiał roślinny do ogrodu, na działkę, czy na balkon. Zakupić będzie można m.in. drzewka i krzewy owocowe, drzewka i krzewy ozdobne, formy pienne, skalniaki, rośliny rabatowe, rozsady, cebule kwiatowe, byliny, trawy ozdobne, zioła, krzewy i rośliny jagodowe, rośliny iglaste i liściaste i wiele innych. Przygotowano również rękodzieło, swojskie przetwory, wyroby regionalne. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad i usług ogrodniczych.



Muzopolis i Happy Jazz

sobota, 27 maja, godz. 10:00, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko

Majowy koncert poświęcony będzie muzyce jazzowej z Nowego Orleanu. Publiczność będzie mogła poznać improwizacje wokół pełnych radości i wirtuozerii tematów ze szlagierów muzyki jazzowej początków lat 20. i 30. Jak zwykle zagrają najlepsi muzycy z kręgów bydgoskich i nie tylko. Nie zabraknie również autorskich, inspirowanych muzyką z przedmieść Harlemu, kompozycji wykonywanych wokalnie i wokalno-instrumentalnie.



Teatrzyki dla dzieci – „Kocia przyjaźń”

sobota, 27 maja, godz. 11:00, Centrum Handlowe Rondo

Podczas majowego spektaklu otworzą się drzwi do kociego świata, a dzieci oprowadzi Teatr Magmowcy. Kocie przygody zaprezentowane zostaną na scenie położonej w pobliżu perfumerii Sephora i Kwiaciarni Olivia. Zostanie zaprezentowana wystawa zwierząt ze schroniska, które może znajdą swój nowy dom. Więcej informacji znajduje się tutaj.



Cyrk Astoria

sobota, 27 maja, godz. 13:00, ul. Orląt Lwowskich

W widowisku 2023 Cyrku Astoria nie biorą udziału zwierzęta, a sami artyści. Program pt. „Kosmos”, a w nim między innymi: brawurowa ekwilibrystyka na wałkach, gimnastyka w kole, clown na szczudłach, człowiek guma w nowoczesnym wydaniu, akrobatyczne hula-hop, ewolucje na linie pionowej, kobieta kot na trapezie i wiele więcej.



Rodzinny piknik na Wyspie Młyńskiej

sobota, 27 maja, godz. 13:00, Wyspa Młyńska

Na to wydarzenie są zaproszeni wszyscy: mali i duzi, rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami. Organizatorzy przewidują wiele atrakcji, między innymi: dmuchane zjeżdżalnie, wiele zabaw dla dzieci i dorosłych, kawa, domowe ciasto, wata cukrowa, ciepła zupa dla każdego, koncerty muzyki chrześcijańskiej. Podczas pikniku odbędzie się zbiórka funduszy i wspólni świętowanie 18. urodzin Świetlicy Środowiskowej Narnia.



Hip-Hop w ruchu i muzyce

sobota, 27 maja, godz. 14:00, Wakepark w Myślęcinku

Koncert nowojorskiego tria Fun Lovin’ Criminals, a w polskiej części wystąpią prelegenci i wybrani uczestnicy warsztatów Sklejam Słowa. Imprezą towarzyszącą i poprzedzającą to wydarzenie będą warsztaty, które poprowadzi dla Magdalena Przepierska ze studia 5 Element. Warsztaty będą to nieprzypadkowe, bowiem w całości poświęcone będą hiphopowi w ruchu i muzyce. Harmonogram warsztatów znajduje się pod tym linkiem.



Przegląd malarstwa

sobota, 27 maja, godz. 16:00, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko

Prezentowany w Pałacu Nowym w Ostromecku przegląd malarstwa z XIX i XX wieku ze zbiorów bydgoskiego muzeum to pokaz najważniejszych zjawisk zachodzących w polskim i obcym malarstwie od połowy XIX wieku do okresu powojennego w ujęciu problemowym. Autorami eksponowanych prac są artyści kilku pokoleń, wywodzących się z różnych środowisk zarówno polskich, jak i niemieckich czy holenderskich, ale również z regionu związanego z Bydgoszczą.



Gala Śląskich Szlagierów

sobota, 27 maja, godz. 16:00, Kinoteatr Adria

Na uroczystej gali wystąpią: Mirek Szołtysek – Ślązak z krwi i kości, pochodzący z tradycyjnej śląskiej rodziny, Laureat nagród Hanysy, Śląska Perła Telewizji TVS, a także Osobowość Roku Miasta Chorzów. Proskauer Echo – typowo śląski zespół, który zaprezentuje wiele przebojowych piosenek prosto ze Śląska. Dancing Band – zespół nietuzinkowy, który szybko zyskał popularność publiczności. Krzysztof i Angelika – zespół prezentuje folk, który w ich wykonaniu jest do tańca i do różańca.



Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej

sobota, 27 maja, godz. 17:00, Sala Koncertowa AMFN, ul. Gdańska 20

Podczas koncertu uczestnicy usłyszą renesansowe utwory wokalne i wokalno-instrumentalne, wykonywane w szczególny sposób, bo z ksiąg głosowych. W programie m.in: Lasso, Praetorius, Obrecht, Willaert, Mouton.



Drums Fusion 2023

sobota, 27 maja, godz. 18:00, Park w Myślęcinku

Siedem dni, kilka scen, ponad dwudziestu znakomitych artystów z najdalszych zakątków świata i z Polski. Do tego masterclass z najlepszymi muzykami, warsztaty dla najmłodszych, spotkania branżowe i inne ciekawe działania w przestrzeni miejskiej. Tak w tym roku wyglądać będzie największy w Polsce festiwal poświęcony rytmowi i sztuce perkusyjnej. Festiwal otworzy nowojorskie, gwiazdorskie trio Fun Lovin’ Criminals. Grają szaloną mieszankę bluesa, jazzu, soulu, hip-hopu i rock’n’rolla. Na scenie zarażają energią i z klasą oraz muzycznym wyczuciem sięgają po filmowe motywy ze znakomitego amerykańskiego kina. To wszystko zaprezentują 27 maja w Myślęcinku.



Monodram macierzyński

sobota, 27 maja, godz. 19:00, Teatr Kameralny

Chwilę po radosnym kwileniu niemowlę wpada w rozpacz. Niewyspana mama złości się na zapracowanego tatę. Tata ma pretensje, że nagle został odsunięty na dalszy plan. A dziecko ma kolkę, więc budzi się z rykiem co dwie godziny. Ale potem się uśmiecha. Sztuka mówi o pierwszych miesiącach macierzyństwa i emocjach z tym związanych.



Warsztaty String Art

niedziela, 28 maja, godz. 11:00, Hangar Kultury

Podczas zajęć z okazji Dnia Matki uczestnicy poznają ciekawą technikę plastyczną polegająca na wyplataniu obrazków za pomocą gwoździ i nitek, wzmacniającą kreatywność i zdolności manualne.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje wykonane przez siebie pamiątki.



Tajemnice zalewu Smukalskiego

niedziela, 28 maja, godz. 11:00, przystań UKS przy Smukalskiej 177

Piknik historyczny do przystani UKS przy Smukalskiej 177. Zgromadzeni wyruszą w podróż do przeszłości Smukały i Opławca. Smoczą łodzią, wraz z przewodnikiem odkryją tajemnice Zalewu Smukalskiego, a Michał Jankowski – autor książki „Mała kolejka” zabierze w podróż kolejką wąskotorową po Smukale i Opławcu.



Eko Aktywni

niedziela, 28 maja, godz. 11:00, teren rekreacyjny przy V Śluzie na Starym Kanale Bydgoskim

W programie: W programie: Rowerowa Stolica Polski – gry miejskie i zabawy z nagrodami, Plenerowy punkt informacyjny aplikacji Aktywne Miasta, Quizy rowerowe dla najmłodszych, Mobilny serwis rowerowy, Rodzinna gra terenowa z Czystą Bydgoszczą (start co 30 minut od godz. 11:00). Więcej informacji pod tym linkiem.



Strefa Gier bez prądu vol. 19

niedziela, 28 maja, godz. 12:00, Młyny Rothera

Jak twierdzą organizatorzy, tym razem miejsca będzie sporo więcej, a dodatkowo będzie można kupić bilety online. Liczą, że to wydarzenie kolejny raz pozwoli miło spędzić czas i odpocząć wspólnie przy planszy. Jak zawsze na stołach będą super planszówki, sesje RPG i oczywiście Liga - Kaskadia od Lucky Duck. Szczegóły tutaj.



Próba pobicia rekordu Guinessa

niedziela, 28 maja, godz. 13:30, Immobile Łucznicznka

W ramach festiwalu Drums Fusion organizatorzy chcą podjąć próbę pobicia rekordu Guinessa w kategorii „największej liczby osób grających na instrumentach z recyklingu”. W hali Immobile Łuczniczka pojawią się dźwięki z piosenki Hakuna Matata z filmu „Król lew”. Więcej informacji i harmonogram wydarzenia na stronie Miejskiego Centrum Kultury.



TORUŃ



Psoty, skoki i chichoty - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-5 lat

piątek, 26 maja, godz. 15:30, Dwór Artusa, Filia Domu Muz

Podczas zajęć edukatorki zadbają o wszechstronny rozwój dzieci — będą pracować w zmiennym trybie, przeplatając zajęcia sensoplastyczne i rytmiczne. Dzieci, które uczestniczą w tego typu zajęciach, mają możliwość spotkania się z rówieśnikami i nawiązania nowych przyjaźni, a dla rodziców to doskonała okazja do spędzenia czasu z dzieckiem i zacieśnienia więzi emocjonalnej. Więcej informacji tutaj.



Otwarcie wystawy "Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze" – wernisaż wystawy

piątek, 26 maja, godz. 18:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu

Ekspozycja toruńska „Tony Cragg. Rzeźby i prace na papierze" gromadzi 53, w większości wielkoformatowe rzeźby, zrealizowane w różnych technikach i pochodzące ze wszystkich okresów twórczości artysty – od lat 70. do najnowszych, oraz 125 rysunków, grafik i akwarel. Wystawie będzie towarzyszył przegląd filmów o jego twórczości, rozbudowany program edukacyjny i warsztatowy. Wydany zostanie obszerny katalog-monografia Tony’ego Cragga, gromadzący teksty autorów polskich, brytyjskich i niemieckich. Wstęp na wernisaż bezpłatny.



„Ballady na dwa serca”

piątek, 26 maja, godz. 19:00, Aula UMK

Podczas koncertów - w polskich tłumaczeniach - duet wyśpiewuje wiele wzruszających ballad tych artystów, takich jak: Modlitwa, Pożegnanie Polski, Aleksander Siergiejewicz Puszkin, Piosenka o piechocie, Niebieski balonik. Ponadto koncert okraszony zostanie muzycznymi impresjami z autorskiego repertuaru Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej oraz zapomnianymi pieśniami, które rozbrzmiewały na polskiej scenie w latach 60.



Teatrzyk Gędźba: Konie i Cebula

piątek, 26 maja, godz. 19:00, Teatr Muzyczny

Teatrzyk Gędźba to kabaret aktorski współtwórców „Kabaretu Na Koniec Świata” i serialu „La La Poland”. Artyści wracają w nowej odsłonie i zapraszają na kabaretowy spektakl pt.: „Konie i Cebula czyli the best of”. To wybór ich najlepszych skeczy i piosenek powstałych w przeciągu ostatnich dziesięciu lat ich działalności kabaretowej.



Michayland 2023

sobota, 27 maja, godz. 10:00, Park Miejski

Na uczestników corocznego festynu czeka wspólna zabawa i wiele atrakcji, w tym m.in. występy i konkursy związane z przyrodą i lasami, zajęcia profilaktyki uzależnień, dmuchane zamki, balony, karuzele, ściankę wspinaczkową, quady, pokazy straży pożarnej, policji i wojska, malowanie twarzy, słodkości oraz wiele innych atrakcji. O godz. 15:00 odbędzie się rozdanie głównych nagród w loterii (wśród nagród m.in. rowery, pralka, tablety, hulajnoga, drukarki, laptop itp.). W tym roku zabawa odbywa się pod hasłem „Dbajmy o lasy razem z dziećmi i młodzieżą”.



Rudak dzieciom – festyn

sobota, 27 maja, godz. 12:00, Szkoła Podstawowa nr 17

Coroczny festyn integrujący społeczność osiedla Rudak. Na najmłodszych czekają dmuchańce, konkursy, malowanie buziek, występy – wspaniała zabawa. Nie zabraknie też słodkiego poczęstunku.



Mamy dzień mamy – międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła

sobota, 27 maja, godz. 12:00, Dwór Artusa – Filia Dom Muz

Dzień Mamy to szczególna okazja do wspólnego spędzenia czasu. W tym roku nie tylko można podarować Mamom wyjątkowy, własnoręcznie wykonany prezent, ale również razem odnaleźć wytchnienie podczas sobotniego popołudnia spędzonego w otoczeniu natury. Dzieci będą mogły stworzyć niepowtarzalne prezenty dla swoich Mam — naturalny kosmetyk, którego przyjemny zapach jeszcze długo będzie przypominał o miłym dniu spędzonym razem, oraz pamiątkową bransoletkę. W tym czasie Mamy będą miały okazję odpocząć podczas warsztatów zaplatania makram.



Weekendowy Dance Intense

sobota, 27 maja, godz. 19:00, CK Dwór Artusa, Sala Wielka

W trakcie niezapomnianego, tanecznego wieczoru uczestnicy będą mogli poczuć prawdziwe przypływy pozytywnej energii. Będzie tradycyjnie i współcześnie – nie zabraknie zarówno tańców w kręgu, jak i swobodnych pląsów w parach do dźwięków muzyki tanecznej. Imprezę poprzedzą półgodzinne warsztaty taneczne o 18:30.



The Beatles Show

sobota, 27 maja, godz. 19:00, Aula UMK

Z okazji Dnia Matki odbędzie się show z największymi przebojami grupy The Beatles, zagranymi na żywo, przez najlepiej odzwierciedlający oryginał: zespół The Beatlmen. To będzie niesamowita gratka, nie tylko dla fanów tej nieśmiertelnej muzyki, przy którą starsi widzowię będą mogli powspominać swoje młodzieńcze lata, a młodzi zapoznać się z prawdziwym rock&rollem lat 60.



Muzykoterapia dla seniorów

niedziela, 28 maja, godz. 11:00 i 12:30, CKK Jordanki, sala prób

Zajęcia mają na celu popularyzację metody muzykoterapii wśród seniorów, jako elementu stymulującego aktywność umysłową i fizyczną. Podczas zajęć wykorzystane będą: technika improwizacji ruchowej, techniki wizualizacyjne, relaksacyjne i inne. Będzie to jednocześnie okazja do integracji z innymi uczestnikami spotkań w miłej atmosferze. Wstęp: bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKK Jordanki.



Wystawa „Hanna Brzuszkiewicz. Tworzywo i Tchnienie” – oprowadzanie kuratorskie

niedziela, 28 maja, godz. 12:00, Ratusz Staromiejski

Wystawa jest monografią osobowości rzeźby współczesnej – profesor Hanny Brzuszkiewicz, dla której proces kształtowania i samorozwój jest koniecznością życiową, wypełnia Jej codzienność. Oprowadzanie kuratorskie: dr Dorota Grubba-Thiede. Udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie zawiera się w cenie biletu wstępu do muzeum.



Tak maluję Toruń

niedziela, 28 maja, godz. 12:00, Fosa Zamkowa

„Tak maluję Toruń” to wyjątkowa akcja skupiona wokół social mediów oraz okazja do pokazania swojej wizji artystycznej i zaprezentowania swoich umiejętności przez najróżniejszych twórców, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, tych starszych i młodszych. Tym, którzy chcą tworzyć, a nie mają doświadczenia, z pomocą przyjdzie wyjątkowy rycerz 3D. Ambasadorami akcji są dwaj artyści z Torunia. Tomasz Cebo oraz Edgar Jerzy Pill.



Saxmania 2023

niedziela, 28 maja, godz. 18:00, CK Dwór Artusa, Sala Wielka

Kolejna odsłona święta saksofonu „Saxmania 2023", prezentująca muzykę saksofonową i młodych zdolnych saksofonistów. W pierwszej części koncertu wystąpi Karol Całbecki – młody, utalentowany absolwent Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. W drugiej części pojawi się „Young Power Orchestra" – zespół, w którym wystąpią młodzi muzycy u boku doświadczonych kolegów po fachu. W programie umieszczono znane standardy muzyki jazzowej w nowych aranżacjach.



„Lubię wracać tam”

niedziela, 28 maja, godz. 18:00, CKK Jordanki, Sala Koncertowa

Znane piosenki polskiej sceny muzycznej w nowych i absolutnie wyjątkowych aranżacjach Marcina Szczepankiewicza. To kilkadziesiąt osób na scenie – wrocławski chór Cantiamo Tutto, soliści, orkiestra. I do tego charyzmatyczny dyrygent: Sebastian Sikora. To koncert z całą feerią barw, przesycony pięknymi dźwiękami i cudownymi emocjami. Ogrom energii generowany na scenie trafia prosto w serca widzów, poruszając najczulsze struny. W repertuarze: „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego, „Moja i Twoja Nadzieja” Katarzyny Nosowskiej, „Jaka róża taki cierń” Edyty Geppert, „Lubię wracać tam gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego, „Bądź moim natchnieniem” Andrzeja Zauchy, „Nie dokazuj” Marka Grechuty, „Och, życie kocham cię nad życie” Edyty Geppert, „Z tobą chcę oglądać świat” Zdzisławy Sośnickiej i Zbigniewa Wodeckiego, „Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy, „Między ciszą, a ciszą” Grzegorza Turnaua i wiele innych.



INOWROCŁAW



Konkurs modelarski

sobota i niedziela, 27-28 maja, Hala Powiatowa „Kujawianka”

Konkurs w kategorii: samoloty F-15 Eagle, Obejrzeć będzie można modele wykonane z papieru oraz plastiku przez modelarzy z całej Polski i nie tylko. W trakcie imprezy odbędą się ponadto warsztaty modelarskie dla najmłodszych, giełda modelarska, na której znajdą się między innymi dodatki do modeli wykonane na drukarkach 3D, antykwariat modelarski, wystawa fotografii lotniczych autorstwa Waldemara Kowalskiego.



44. Przegląd Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”

niedziela, 28 maja, godz. 14:00, Park Solankowy

Z muszli koncertowej Parku Solankowego rozbrzmiewać będzie muzyka chóralna w wykonaniu 10 chórów męskich i mieszanych naszego województwa, które przyjadą do Inowrocławia, by zaprezentować się przed zgromadzoną publicznością. Wśród nich nie zabraknie również reprezentantów Inowrocławia – Towarzystwa Śpiewu „Halka”, które świętuje w tym roku swoje 100-lecie.



WŁOCŁAWEK i okolice



50 na 50, czyli 50 zabytków na 50 lat Muzeum Historii Włocławka

piątek, 26 maja, godz. 17:00, Muzeum Historii Włocławka

Jedno z 10 spotkań historycznych przygotowanych z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Historii Włocławka. Każdorazowo w ich trakcie pracownicy z działów Archeologicznego, Historycznego oraz Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej będą prezentować pięć wybranych artefaktów ze zbiorów muzeum, które stanowią istotne świadectwo kultury materialnej dla dziejów Włocławka i regionu.



Turniej tańca nowoczesnego

sobota, 27 maja, godz. 8:00, Hala OSiR

Pierwszy zorganizowany Turniej Tańca Nowoczesnego Flex we Włocławku. Emocje, pasja i energia to trzy słowa klucze do tego wyjątkowego konkursu.



Winda do nieba

sobota, 27 maja, godz. 17:00, CK Browar B

Co może się zdarzyć gdy cztery obce sobie osoby zostaną uwiezione w windzie? Wszystko! Zabawna tragikomedia o czterech przypadkowych pasażerach windy postawionych w sytuacji bez wyjścia. Każde z nich ma inny problem w życiu i chcąc nie chcąc, ujawnia go w sytuacji „ostatecznej”. Życiowe dialogi i nagłe zwroty akcji prowadzą w niej do zaskakujących konfrontacji i komicznych puent. To co ukryte wychodzi na jaw ze zdwojoną siłą. Dwójka bohaterów Andrzej i Urszula znajdują nawet na koniec swoją drugą połówkę.



„Piosenki o miłości”

sobota, 27 maja, godz. 18:00, Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego

W niezwykłą, sentymentalną podróż w świat piosenki lirycznej, niebanalnej, w której słowo nierozerwalnie przenika się z muzyką i przekazuje ważne wartości, publiczność zabierze aktorka toruńskich teatrów, finalistka III edycji programu „The Voice Senior”, Grażyna Rutkowska-Kusa. Biorąc pod uwagę temperament wykonawczyni, w programie koncertu pojawią się również utwory żywiołowe, a nawet kabaretowe.



Muzyczna niedziela w Smólniku

niedziela, 28 maja, godz. 18:00, Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku

Koncert w wykonaniu zespołu dziecięcego CW 4KIDS.



„O matce pieśń…

niedziela, 28 maja, godz. 18:00, Klub „Stara Remiza”

Koncert Wiktora Kowalskiego - piosenkarza, zwycięzcy 30. edycji programu „Szansa na sukces” kompozytora, autora tekstów, muzyka i malarza.



BRZEŚĆ KUJAWSKI



Wieczór ze stand-upem

piątek, 26 maja, godz. 20:00, BCKiH „Wahadło”

Z najnowszym programem pt. „Bilans żenady własnej” wystąpi przed Michał Kutek. Przed Michałem na scenie pojawi się support.



Mamma Mia! Tribute to ABBA

sobota, 27 maja, godz. 19:00, BCKiH „Wahadło”

Tribute to ABBA, to wielokrotnie nagrodzone Show artystów, słynącego z wielkich hitów scenicznych Teatru Variete Muza z Koszalina. Prawdziwa rewia musicalowa z tancerzami i muzyką „na żywo” pod batutą Jarosława Barowa. Zorganizowane widowisko pt. „Mamma Mia” przeniesie publiczność do lat 70. i wielkiego triumfu szwedzkiego kwartetu ABBA na Eurowizji. Następnie uczestnicy koncertu pobawią się przy ich największych hitach, przez wszystkie lata świetności tego kultowego zespołu.



„Dla mamy”

niedziela, 28 maja, godz. 17:00, BCKiH „Wahadło”

Koncert „Dla Mamy” przygotowany z okazji Dnia Matki. Wystąpią: Wokaliści z Koła Wokalnego GAMA, Laureaci Gminnego Przeglądu „Rozśpiewane Przedszkolaki” 2023, Marcin Majewski, Zespół muzyczny w składzie: Tomasz Majchrzak – instrumenty klawiszowe, Jacek Piotrowski – gitara, Maciej Jakubczyk – gitara basowa, Krzysztof Krzos – perkusja.



ŚWIECIE i okolice



Dni Nowego

piątek-niedziela, 26-28 maja, wiele lokalizacji

Świętowanie rozpocznie się 26 maja od pikniku rodzinnego SP 2 w Nowem. Początek o godz. 16:00. Natomiast o godz. 20:00 w sali widowiskowej CK Zamek odbędzie się pokaz filmu Najlepsi.



27 maja (sobota) o godz. 11:00 na Rynku odbędzie się happening plastyczny. Na godz. 16:00 zaplanowano w amfiteatrze przedstawienie uliczne Teatr Mosaic. O godz. 17:00 – również w amfiteatrze – odbędzie się maraton kabaretowy. Wystąpią Kabaret Chyba, Grzegorz Halama, Kabaret Czwarta Fala, Kabaret KaŁaMaSz (Ławeczka z Wilkowyj).



Niedziela (28 maja) to natomiast zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza nad Jeziorem Czarownic (początek o godz. 8:00). Na godz. 11:00 w bibliotece zaplanowano rodzinną grę West Game Challenge. O godz. 14:00 w sali teatralnej CK Zamek odbędzie spektakl pt. „Smok podwawelski” w wykonaniu Teatru Cuda i Dziwy. To jednak nie wszystko. O godz. 15:00 w sali na poddaszu CK Zamek odbędą się zawody szachowe o Puchar Burmistrza. W tym samym czasie w amfiteatrze rozpocznie się festyn rodzinny. W programie gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, występy lokalnych artystów oraz koncert Doroty Berent z zespołem.



Kiermasz charytatywny

piątek, 26 maja, godz. 8:00, Targowisko Marianki

Podczas wydarzenia zbierane będą fundusze dla Julki Tomza ze Świecia. 10-latka ma wrodzoną wadę serca i konieczna jest operacja w Bostonie. Podczas wydarzenia będzie można zakupić pyszne ciasta, babeczki, książki, piękne kwiaty i rękodzieła.



„O pieczy zastępczej niech każdy się dowie”

sobota, 27 maja, godz. 10:00-13:00, Hala sportowo–widowiskowa

W programie przewidziano występy artystyczne, konkursy sportowe, dmuchane zjeżdżalnie, catering dietetyczny, pokazy ratownicze, spotkania ze sportowcami i wiele innych. – Rodzina zastępcza pełni ważną, potrzebną rolę w społeczeństwie i jest szansą dla dzieci pozbawionych właściwej opieki – informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu.



Piknik pszczelarski

sobota, 27 maja, godz. 10:00, Nadleśnictwo Dąbrowa

W programie przewidziano spotkania z lokalnymi pszczelarzami, prelekcje na temat pszczół i zapylaczy, leśne barcie, praca ze sprzętem pszczelarskim i z ulami (bez pszczół), wykonywanie świec z wosku pszczelego, kanapki z prawdziwymi miodem, możliwość zakupu produktów pszczelich, możliwość skorzystania z parku leśnego dla dzieci i dorosłych.



ZADUSZNIKI (powiat lipnowski, gmina Wielgie)



Dzień dziecka w Labiryncie

sobota i niedziela, 27-28 maja, godz. 14:00–18:00, Labirynt Zaduszniki

Święto dla dzieci na Farmie przy rosnącym Labiryncie Zaduszniki. W ofercie atrakcje w stylu kowbojskim byk rodeo gry i zabawy dla małych i dużych z nagrodami, kuchnia amerykańska oraz nielimitowany dostęp do wszystkich atrakcji.