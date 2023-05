Polska 2050 o nowoczesnych samorządach i ich udziale w ochronie zdrowia

2023-05-25, 18:56 Michał Zaręba/Redakcja

Konferencja działaczy Polski 2050 w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Działacze Polski 2050 Szymona Hołowni przedstawili w Toruniu postulaty, które mają poprawić funkcjonowanie samorządów. To między innymi zwiększenie udziałów z podatku PIT.

- Chcemy, aby samorząd miał też udział w podatku VAT. Proponujemy 3 proc. i chcemy również, żeby samorządy miały udział w podatku ryczałtowym - mówi Marcin Skonieczka. - To ma wzmocnić samorządy, ich finanse i zapewnić im własne środki.



- Ochrona zdrowia to jest temat, który dotyczy nas wszystkich – dodaje Agnieszka Oczkowska. - Dlatego Polska Szymona Hołowni 2050 proponuje, aby zwiększyć udział samorządów i przez to zdecentralizować leczenie, żebyśmy nie musieli dojeżdżać do specjalisty do dużych miast.



- Kluczowe są nowoczesne samorządy, możliwość składania dokumentów w sposób elektroniczny i elektroniczny bieg dokumentów. To jest coś, co skraca czas i zmniejsza ilość niedogodności dla obywatela – mówi Łukasz Maciejak.