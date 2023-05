Części samochodowe, azbest i gruz na dzikich wysypiskach. Policja i WIOŚ na tropie „śmieciarzy"

Na wysypisku w powiecie lipnowskim przeprowadzono oględziny wraz z odwiertami gruntu wiertnicą spalinową. Stwierdzono zakopywanie odpadów pochodzenia komunalnego, a także odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Odpady zakopywane były przy użyciu koparki. Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy KPP w Lipnie. Kilka dni wcześniej (16 maja) inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz, delegatura w Toruniu, w miejscowości Skrzypkowo w gminie Obrowo ujawnili magazynowanie oraz zakopanie odpadów takich jak: gruz, azbest i odpady zielone. Część odpadów została zdeponowana w hałdach, a część rozplantowana bezpośrednio na gruncie. W tej sprawie także trwa dochodzenie. Zakopywanie odpadów stanowi ich przetwarzanie i wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Przetwarzanie odpadów bez zezwolenia w sposób zagrażający środowisku stanowi przestępstwo określone w art. 183 § 1 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat. W związku z tym, inspektorzy ustnie złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a sprawca został zatrzymany przez policję. Ponadto na mocy ustawy o odpadach za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna wysokości do 1 mln. zł. Z uwagi na fakt, że odpady pochodzące z demontażu pojazdów mogły być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w kolejnych dniach planowany jest pobór gleby do badań laboratoryjnych. źr. WIOS Bydgoszcz

