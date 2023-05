Rodzice znęcali się nad trzymiesięcznym Remigiuszem. Sąd w Toruniu wydał wyrok

– W niedokładnie ustalony sposób, działając ze znaczną siłą i w różnym okresie złamali małoletniemu trzon kości piszczelowej oraz żebro, dodatkowo znęcaniem się było zaniechanie udzielenia małoletniemu pomocy medycznej w związku z doznanymi złamaniami – mówi Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. – Ponadto Bartłomiej O. spowodował, poprzez wylanie wrzątku, obrażenia w postaci poparzeń drugiego stopnia ok. 25 proc. powierzchni powłok brzusznych tego małoletniego. Przyjęliśmy, że nie było to żadne przypadkowe zdarzenie. Wyrok mężczyzny jest wyższy, ponieważ udowodniono mu posiadanie w komputerze dziecięcej pornografii. Przez 15 lat Maja R. i Bartłomiej O. nie mogą zbliżać się do swojego dziecka, a ojciec dodatkowo przez ten sam okres nie może wykonywać pracy związanej z opieką lub wychowywaniem dzieci. Remigiusz jest w rodzinie zastępczej. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Wyrok jest nieprawomocny.

