Bydgoszcz pominięto przy budowie „szprych” dla CPK – uważają radni KO. Apelują do premiera

2023-05-24, 19:23 Maciej Wilkowski/Redakcja

Bydgoscy radni przyjęli dwa apele: w sprawie planów przebiegu linii kolejowych, tzw. „szprych”, w ramach budowy CPK, oraz inwestycji w ramach KPK/fot. ilustracyjna, archiwum

„Obecne plany przebiegu linii kolejowych dużych prędkości nie uwzględniają w pełni roli Bydgoszczy jako kluczowego węzła w systemie transportowym regionu (...) zwracamy się z apelem o przemyślenie i zmianę obecnych planów – czytamy w piśmie skierowanych do premiera Morawieckiego przez bydgoskich radnych.

Tematy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Krajowego Programu Kolejowego zostały poruszone w środę (24 maja), podczas sesji Rady Miasta. – W przypadku tych kolejowych inwestycji czujemy się pominięci – mówi radny Koalicji Obywatelskiej Robert Kufel.



Radni przyjęli w związku z tym dwa apele: pierwszy dotyczy planów przebiegu linii kolejowych, tzw. „szprych”, w ramach budowy CPK. – One zakładają dosyć radykalne pominięcie naszego miasta jako w zasadzie bazowego centrum transportowego, logistycznego w naszym województwie, gdyż jesteśmy największym miastem w tym regionie. Wyklucza nas to z tego projektu dotyczącego dużych prędkości – mówi radny Kufel.



– Drugi apel dotyczy utworzenia linii kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, tam temat jest trochę bardziej złożony, zakłada on więcej linii, które otaczają nasze miasto i one są w zasadzie przesunięte na listę rezerwową, w ogóle nie są brane pod uwagę – na przykład linia kolejowa, która poprowadziłaby transport pod samo lotnisko. Rzutowałoby to na pewno na lepsze jego funkcjonowanie, nasze skomunikowanie w przypadku jego obsługi – uważa.



Apele przyjęto przy wstrzymujących się od głosu radnych PiS.



Z treścią apeli można zapoznać się poniżej.