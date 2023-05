„Więcej wydajemy, niż zarabiamy”. Samorządowcy i eksperci debatują w Toruniu

2023-05-24, 18:57 Monika Kaczyńska/Redakcja

200 samorządowców spotkało się w Toruniu z ekspertami w ramach konferencji „Czas na regiON”. W tym roku jej tematem przewodnim jest „Współpraca miast i regionów w zwalczaniu aktualnych i kolejnych kryzysów XXI wieku”.

Uczestnicy rozmawiają o cenach energii, doświadczeniach po minionym sezonie grzewczym czy poprawie jakości powietrza. – Sytuacja mogłaby być lepsza, gdyby został uruchomiony Krajowy Plan Odbudowy – podkreśla wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. – To daje możliwości inwestycyjne, na te pieniądze czekamy, ale one także zasiliłyby zasoby budżetowe naszego kraju, szkoda, że tak się nie stało. Na szczęście weszliśmy już w kolejną perspektywę unijną, ogłaszamy konkursy, mamy podpisane umowy z rządem. Jak będą uruchamiana środki w KE na te działania, to już jest – może to zabrzmi trochę cynicznie – dalszy problem, naszym gwarantem jest rząd, z którym podpisaliśmy umowę na realizację perspektywy unijnej – mówi.



– W Polsce lawinowo rośnie liczba samorządów, w których wydatki bieżące nie zostały pokryte z dochodów bieżących – wskazuje Andrzej Polak, wójt gminy Nowa Karczma, wiceprezes Związku gmin Pomorskich. – Mówiąc prostym językiem, więcej wydajemy, niż zarabiamy. Tę część brakującą trzeba pokrywać albo kredytami, albo są środki z lat poprzednich, albo sprzedażą majątku. To nie jest dobra sytuacja.



Wicewojewoda Józef Ramalau jednak uspokaja. – Na bieżąco rozwiązujemy wszystkie problemy, które się rodzą. Ja rozumiem, że nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić, ale, mówiąc kolokwialnie, wspólnie z samorządami, dajemy radę – mówi. – Administracja publiczna – przypominam, że na administrację publiczna składa się nie tylko administracja rządowa, ale przede wszystkim najliczniejsza administracja samorządowa – to wszystko działa zadowalająco. Pewno, że można by robić lepiej, bo, jak mówi stare porzekadło, „tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów”, ale naprawdę strategicznych, dużych błędów wspólnie udało nam się uniknąć”.



Konferencja potrwa do czwartku. Prelekcje odbywają się w ramach trzech głównych bloków tematycznych: społeczeństwo i jakość życia, gospodarka oraz dialog i promocja.