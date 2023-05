Żółte i czerwone kartki przy odbiorze śmieci. Bydgoszcz będzie karać za złą segregację

2023-05-24, 16:07 Maciej Wilkowski/Redakcja

Oferty w przetargu na odbiór śmieci w Bydgoszczy poznamy prawdopodobnie w połowie czerwca/fot. ilustracyjna, archiwum

Czerwona kartka za niewłaściwie posegregowane odpady będzie oznaczać wyższą opłatę – to jedna z nowości, jakie mają pojawić się w zasadach odbierania odpadów w Bydgoszczy. Zapowiedział je na środowej (24 maja) sesji Rady Miasta zastępca prezydenta Michał Sztybel.

Miasto wprowadzi m.in. zmiany „wizerunkowe”. Chce w ten sposób walczyć z błędnym myśleniem, że wszystkie kategorie odpadów ostatecznie mieszają się w jednej śmieciarce. – W nowej umowie każdy pojazd będzie umieszczoną na swoim boku naklejkę „dzisiaj odbieram szkło”/ „dzisiaj odbieram tworzywo sztuczne”/”jestem śmieciarką wielokomorową” – tak, aby mieszkańcom pokazywać, że segregowanie ma sens, że różne śmieci wcale nie trafiają do jednego pojazdu – mówił Michał Sztybel.



Zapowiedział też „rzeczy dyscyplinujące”. – Wprowadzamy system żółtej i czerwonej kartki oraz informacji o niewłaściwym odpadzie. Nie chcemy od razu karać, stąd wprowadziliśmy system, w którym firma odbierająca odpady – jeżeli odpady nie są właściwie posegregowane – zostawia żółtą kartkę z informacją, kiedy będzie nowych termin z prośbą, żeby wspólnota właściwie przygotowała odpad do odbioru. Dopiero za drugim podejściem będzie to kartka czerwona. Odpad zostanie odebrany z trzykrotnie wyższą opłatą – mówił.



Oferty w przetargu na odbiór śmieci w Bydgoszczy poznamy prawdopodobnie w połowie czerwca.



Michał Sztybel poinformował też, że w ubiegłym roku znacznie przekroczony został próg recyklingu wynoszący 25 procent. W Bydgoszczy to 37 procent.