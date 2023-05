Ponad milion połączeń z numerem 112 na Kujawach i Pomorzu. Ponad połowa bezzasadna

2023-05-24, 17:31 Monika Siwak/Redakcja

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie /fot. PAP/Marcin Bielecki

W 2022 roku liczba połączeń na numer 112 odebranych przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Centrum Powiadamia Ratunkowego wyniosła aż 1 milion 250 tysięcy – podaje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Niestety, aż 60 procent połączeń było bezzasadnych.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przypomina, że to linia telefoniczna dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Nie wolno jej blokować.

– Dziękuję tym wszystkim, którzy na co dzień mierzą się z bardzo dużym wyzwaniem, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność za ludzkie zdrowie i życie. Tylko 40 procent wszystkich zgłoszeń było zasadnych i zarazem przekazywanych kolejnym służbom. Najwięcej policji: 196 tys., 184 tys. Państwowej Straży Pożarnej i 45 tys. do ratownictwa medycznego. Oczywiście jest wiele rozmów telefonicznych z CPR, które po prostu uspokajają osoby dzwoniące ze swoim problemem, ale rzeczywiście jest też wiele zgłoszeń, które nie powinny w ogóle mieć miejsca i cały czas apeluję o to, aby tego numeru używać tylko w takich sytuacjach, kiedy jest to niezbędne dla ratowania zdrowia i życia.



Te dane usłyszeli m.in. policjanci, ratownicy i strażacy obecni na konferencji „Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie" w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.