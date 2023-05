Obciążenie skrzyni i siodła do 100 kilogramów: Toruń wypożycza rowery towarowe [zdjęcia]

– To nowe rozwiązanie. Rowery są elektryczne. Dopuszczalne obciążenie siodła do stu kilogramów, skrzynia jest podobnej ładowności – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. – Rowerów jest pięć, wszystkie zostały wyposażone w GPS-y. Kto ma ochotę, może się zapisać, może zadzwonić, pojazd zarezerwować i z wyznaczonego miejsca rower odebrać – mówi Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta. – Jest nawet taka możliwość, że firma przywiezie rower pod wskazany adres, jeżeli nie ma innej możliwości. Od 1 czerwca już można się na wypożyczanie zapisywać, a od 2 czerwca korzystać. To są kolejne kroki, które miasta Toruń wykonuje w kierunku czystego transportu. – Każdy rower jest wyposażony w pasy. Są dwa rodzaje rowerów: trzykołowy i dwukołowy. Dwukołowym możemy przewozić maksymalnie dwójkę dzieci , a w przypadku trzykołowego aż czwórkę – powiedział Marcin Jeż z firmy BikeU. Numer kontaktowy jest na stronie torvelo.pl

