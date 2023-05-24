Новий центр ПЧХ, субсидії на заміну печей та іспити восьмикласників

2023-05-24, 11:18 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У садибі Польського Червоного Хреста в Бидгощі (вул. Warmińskiego 10) створено Центр інтеграції для біженців з України/fot. Jolanta Fischer/archiwum

Створення центру інтеграції для біженців, у Влоцлавку з'явився субсидійний бюджет на заміну печей, восьмикласники складають випускні іспити.

У садибі Польського Червоного Хреста в Бидгощі (вул. Warmińskiego 10) створено Центр інтеграції для біженців з України. Вартість цього проєкту становить понад 1 мільйон злотих. Гроші пожертвували самі жителі області.



– Тут раді біженцям, а також полякам – сказав Кшиштоф Ренбач, заступник

директора Управління ПЧХ у Бидгощі. У залі засідань, лекційній аудиторії та майстерні проводяться безкоштовні консультації психолога та юриста, а в майбутньому також курси першої допомоги, догляду за людьми з інвалідністю та майстер-класи по догляду за шкірою. Охочі взяти участь можуть зареєструватись електронною поштою. Детальну інформацію можна знайти на сайті Польського Червоного Хреста.



Ратуша Влоцлавка має кошти на безповоротні субсидії на заміну печей. У місті реалізується програма «Тепле помешкання».



– Субсидією можуть скористатися лише власники квартир у кам'янцях. Проєкт не включає квартали односімейних будинків - повідомила на прес-конференції віце-президент Влоцлавка Доміцела Копачевська. Розмір субсидії залежить від статків громадянина. Програма передбачає повернення до 90 відсотків вартості інвестицій. Важливо, спочатку потрібно замінити піч за власні гроші, і лише після встановлення більш екологічного джерела тепла бенефіціар програми отримує субсидію.



Учні випускних класів початкової школи сьогодні складають математичну частину іспиту восьмикласника. Вчора діти змагалися з польською мовою, а завтра їх чекає тест з іноземної. У Куявсько-Поморському воєводстві майже 28 тис. осіб складають іспит у 667 закладах, позитивний результат є умовою для закінчення початкової школи.